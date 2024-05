Nekdanji sekretar SD odhaja s plačilnega seznama stranke

»Odločil sem se, da ne bom več zaposlen v stranki. Odhajam s prvim junijem. Razlog za to odločitev je preprost – SD želim razbremeniti v vseh pogledih, tudi stroškovno. Želim si, da SD razvije ves potencial, ki ga ima. Stranka bo po evropskih volitvah sprejela vse potrebne ukrepe za razrešitev finančne situacije. Tudi obveznosti do mene se bodo reševale v tem sklopu,« pravi nekdanji generalni tajnik SD Klemen Žibert.

Kot smo pisali, je Žibert zaposlen v centrali stranke, na mesec pa zasluži okoli 3000 evrov neto. Še v funkciji glavnega tajnika je v istem objektu, kot je novi sedež Socialnih demokratov najel tudi stanovanje, za katerega plačuje najemnino v višini 2100 evrov na mesec.

Stranka je močno zadolžena

Poročali smo že, da je stranka močno zadolžena – zapadlih neplačanih računov naj bi bilo po neuradnih informacijah za več kot 800.000 evrov, skupne finančne obveznosti stranke (posojila, zapadle in nezapadle obveznosti ter sodno prisojene in priznane obveznosti) pa po javno znanih podatkih znašajo 1,8 milijona evrov.

Žibert, člani njegove družine, prijatelji in drugi ljudje iz njegovega kroga, je pisal portal Necenzurirano, sicer prevladujejo med fizičnimi osebami, od katerih si je SD samo lani skupaj izposodila več kot 300.000 evrov. Delegati SD so na aprilskem volilnem kongresu izvedeli, da jim stranka še vedno dolguje 285.000 evrov. Ta denar bi morala že letos vrniti, pri čemer bodo Žibert in preostali upniki prejeli še 4,2-odstotne obresti.

Kot je znano, je Žibert s funkcije odstopil v začetku februarja ob aferi Litijska, ker – kot je zapisal – želi stranko razbremeniti očitkov.

Žibert ostaja ustanovitelj inštituta 1. maj. Soustanoviteljica Tanja Fajon pa je iz projekta izstopila.