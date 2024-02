SD in Žibert imata istega najemodajalca

V nadaljevanju preberite:

Ker znaša dolg SD po sedanjih ocenah 1,85 milijona evrov, so se v stranki odločili, da prodajo vilo na Levstikovi 15. Stranka zdaj domuje na Nazorjevi 6, kjer za najemnino podjetju KF storitve in razvoj, d. o. o., plačuje 13.111 evrov na mesec. Bivši generalni sekretar stranke Klemen Žibert v isti stavbi in od istega podjetja najema več kot 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje za 2100 evrov na mesec.

Prejšnji torek so na predsedstvu stranke govorili o slabem finančnem stanju stranke. Matevž Frangež je pojasnil, da dolg stranke znaša 1,85 milijona evrov. Do podatka so prišli s seštevkom zapadlih in nezapadlih obveznosti, posojil in limitov ter sodno prisojenih obveznosti.