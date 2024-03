Tanja Fajon se umika iz Žibertovega Inštituta 1. maj

V nadaljevanju preberite:

Andreja Katič, ki bo danes v državnem zboru potrjena za pravosodno ministrico iz kvote SD, ocenjuje, da stranka ne potrebuje razkošnih prostorov na Nazorjevi ulici 6 v središču Ljubljane. O Inštitutu 1. maj, ki naj bi stranki služil za obvodno financiranje, pa je po njenem mnenju odločal preveč ozek krog neizvoljenih funkcionarjev.

»Škoda je, da smo se selili, na Nazorjevi mi ni preveč všeč, čeprav so prostori čudoviti. Glede na to, v kakšnem finančnem stanju je stranka, sem že ob selitvi spraševala takratnega generalnega sekretarja Klemna Žiberta, kakšne so najemnine, pa ni hotel podrobno pojasnjevati. Menim pa, da ne potrebujemo takšnih prostorov. Se pa že razčiščuje, ali je najemno pogodbo mogoče predčasno razdreti,« nam je povedala Andreja Katič.