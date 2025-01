Nepremičninski davek: Zakaj bi morali obdavčiti tudi drugo premoženje

Davčni strokovnjak Ivan Simič in direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije Boštjan Udovič sta v nedavnem podkastu na deloindom.si osvetlila vprašanje obdavčitve premoženja. Po njunem mnenju bi morala obdavčitev zajeti vse vrste premoženja, ne le nepremičnin, saj bi to omogočilo bolj pravičen davčni sistem z nižjimi davčnimi stopnjami.

Napoved davka na drugo in vse nadaljnje stanovanjske nepremičnine, ki je odjeknila tik pred novoletnimi prazniki, je dvignila ogromno prahu. »To je bila pač vržena neka kost za glodanje čez novoletne praznike, da so nam zapolnili čas z neko drugo razpravo, ne pa o mogoče kakšnih bolj aktualnih dogodkih. Zato jaz tega ne jemljem tako resno,« pove Ivan Simič in doda, da je v tej fazi še prezgodaj za konkretne odgovore.

Davčni svetovalec predlaga, naj se poleg stanovanjskih obdavči tudi gospodarske nepremičnine ter drugo premoženje, kot so depoziti v banki, vrednostni papirji, deleži v podjetjih, naložbe v plemenite kovine. Premoženje, ki je pod določenim pragom (denimo 200.000 evrov), bi moralo biti neobdavčeno, davčna stopnja pa bi morala biti nižja, približno 0,3 %, je prepričan Simič.

Boštjan Udovič se strinja z nižjimi davčnimi stopnjami in podpira obdavčitev vsega premoženja. Po njegovih besedah je trenutni sistem obdavčitve neučinkovit in potrebuje celovito prenovo. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) že leta zagovarjajo uvedbo nepremičninskega davka, ki bi nadomestil obstoječe dajatve, kot sta nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davek na premoženje. Pri tem poudarja, da bi lahko z bistveno nižjo davčno stopnjo dosegli podobne učinke, ljudje pa teh obremenitev ne bi tako čutili in posledično tudi upora ne bi bilo.

Strokovnjaka sta se v podkastu odzvala tudi na vprašanja bralcev, ki smo jih v zvezi z napovedanim davkom dobili v uredništvu. Mnoge lastnike namreč skrbi, kako bo s plačevanjem davka, če v njihovi drugi nepremičnini živijo njihovi starši ali otroci, ter ali bodo v primeru, da je nepremičnina neprimerna za bivanje, davka opravičeni. Ivan Simič in Boštjan Udovič poudarjata, da so te skrbi trenutno odveč, saj konkretna izhodišča še niso jasna. Lastnikom svetujeta, naj ne sprejemajo preuranjenih odločitev ter počakajo na konkretnejša izhodišča.

Beseda je tekla tudi o tem, kako bo v primeru sprejetja novega davka s trenutnima davščinama za lastnike nepremičnin – nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) ter davkom na premoženje - ostajata ali pa se ju bo ukinilo? Odgovorili smo tudi na vprašanje, ali gre pričakovati povečan promet z nepremičninami, ker bodo ljudje v izogib plačevanju davka, nepremičnine prodajali ter kakšne posledice bi to imelo na cene najemnin.

