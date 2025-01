Delikatnost obdavčitve premoženja

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za finance do konca meseca zbira pripombe na predlagana izhodišča obdavčitve nepremičnin. Obdavčitev premoženja je delikatna tema v vseh evropskih državah. Vzrok je predvsem to, da premoženje predstavlja prihranke, ki so jih prebivalci ustvarili s prihodki v preteklosti, in ti so že bili obdavčeni. V Sloveniji, kjer so povprečni dohodki krepko pod evropskih povprečjem, pa lahko obdavčitev premoženja še toliko bolj vpliva na že tako razmeroma skromen socialni položaj davkoplačevalcev. Kdaj je obdavčitev smiselna in kaj bi morala paziti država, ko obdavčuje premoženje.