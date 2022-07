Nesporazum med ministrstvom in Sledilnikom za covid-19

V nadaljevanju preberite:

Na Sledilniku za covid-19 v sredo ni bilo dostopnega enega najpomembnejših kazalnikov epidemije, in sicer števila hospitaliziranih s covidom-19. Maja Založnik, članica ekipe Sledilnika za covid-19, je po twitterju sporočila, da naj bi ministrstvo izrazilo pomisleke o posredovanju podatkov in tako prekinilo 834-dnevno serijo. Na ministrstvu so povedali, da je prišlo do nesporazuma in napake v komunikaciji.