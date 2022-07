V petek bo državni zbor nagovoril Zelenski

Po tem, ko so poslanci na zaprti skupni seji odbora za zadeve EU in odbora za zunanjo politiko soglasno potrdili predlog SDS, naj predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič povabi predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega, da nagovori državni zbor, naj bi ta po naših podatkih to storil v petek ob 10. uri.

O tem so bili seznanjeni tudi vodje poslanskih skupin po današnji seji kolegija predsednice državnega zbora.

»S tem dejanjem bi izkazali podporo ukrajinskemu narodu, ki kaže neverjeten pogum, ko brani svojo domovino in se hkrati bori za univerzalne vrednote: svobodo in demokracijo,« je predlog, ki so ga nato podprli tudi koalicijski poslanci, pred zaprto skupno sejo obeh odborov utemeljevala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Ta je takrat – kot smo poročali – trajala le pol ure, razprave poslancev, sploh opozicijskih, na temo vladnih stališč pred zasedanjem evropskega sveta pa ni bilo. Vlada Janeza Janše se o ključnih usmeritvah slovenske zunanje politike z državnim zborom ni posvetovala. Zdaj, ko premier Robert Golob spet uvaja to prakso, pa poslanci opozicijskih strank niso pokazali želje za polemiziranje z vladnimi stališči do Ukrajine, s katerimi so v javnosti pogosto polemizirali in jih označevali za proruske.

Z Zelenskim se je nedavno govoril tudi Golob, ki mu je zagotovil, da čeprav je prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil. Poudaril je tudi, da so v državnem zboru soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvu v EU.