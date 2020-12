Neurje se je razbesnelo nad Izolo

Nad Izolo se je danes nekaj pred 19. uro razdivjalo neurje s točo, ki je povzročilo kar nekaj materialne škode, so povedali na območni upravi za zaščito in reševanje. Veter je podrl nekaj večjih dreves, eno od njih je padlo na parkirni nadstrešek na Oktobrski ulici, zaradi česar se je poškodovalo nekaj avtomobilov. V izolski marini pa je odkrilo streho osrednje zgradbe, kejr se nahaja recepcija. Tako Izolo kot tudi Portorož in Lucijo je včeraj pobelila toča.

