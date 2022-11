Ni pravično, da imajo v Ljubljani zdravnika, ne pa stalnega bivališča

Pomanjkanje zdravnikov je dejstvo. Ko eden odide, so ostali bolj obremenjeni, je na novinarski konferenci opisal ljubljanski župan Zoran Janković. Ključen problem vidi v tem, da je med tistimi, ki so si opredelili zdravnika v ZD Ljubljana, kar 30.000 ljudi, ki nimajo stalnega prebivališča v Ljubljani.

»Če bomo to uredili, in določili, naj si vsak uredi zdravnika v kraju svojega bivanja, potem smo ta problem v Ljubljani rešili in ne rabimo novih zdravnikov, a potem to postane problem cele Slovenije,« je povedal župan največjega mesta.

Med omenjenimi 30.000 ljudmi jih 4300 živi v tujini in imajo izbranega zdravnika v Ljubljani. »Ne razumem tistega, ki je šel v tujino, tukaj pa ima stalnega zdravnika. Če bi to uspeli počistiti, bi veliko, veliko naredili. Če ima zdravnika v Ljubljani nekdo iz ljubljanske urbane regije, kamor spada 25 občin, npr. iz Škofljice ipd., je to logično. Težko pa sprejmem, da imajo tu zdravnika opredeljenega ljudje z Obale, pa iz Brežic,« je našteval župan, ki meni, da je treba določiti pravila igre.

V ponedeljek je bil zaradi problematike družinskih zdravnikov na sestanku pri ministru za zdravje. Dogovorili so se, da pokušajo ta teden urediti sporazum, ki bo omogočil boljše pogoje za tiste ljudi, ki so brez zdravnika. Takih je v Ljubljani približno 14.000. Dovolj zdravnikov je na ginekologiji, zobozdravstvu in pediatriji, primanjkuje pa zdravnikov družinske medicine. Na voljo imajo plačan program za 100 zdravnikov, na voljo pa jih imajo le 88.

Z ministrstva so na občino že poslali predlog, zdaj bodo dodali pripombe. Če se bodo uskladili, bosta župan Janković in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan predlog podpisala v četrtek ali drugi teden.

Čarovnik v tem primeru ni po mnenju župana nihče: ne on, ne minister, ne predsednik vlade. »Če ni zdravnikov, kaj pa lahko naredimo.«

Vse bolj glasne postajajo tudi govorice, da kader iz ZD Ljubljana odhaja tudi zaradi nezadovoljstva z vodilno Antonijo Poplas Susič. Župan pravi, da imamo odlično direktorico zdravstvenega doma, ki je bila tudi evropska zdravnica leta »in v detajle ve, kako se stvarem streže«.

V MOL se pogovarjajo, da bi štipendistom medicine, ki že imajo štipendijo v ZD Ljubljana, predvsem tistim iz petega ali šestega letnika dali dodatno štipendijo pod pogojem, da potem odstanejo še nekaj let zaposleni pri njih. Interesa je po besedah Jankovića kar nekaj.

Še vedno se tudi zavzemajo za uvoz zdravnikov iz področja bivše Jugoslavije, a je problem, ker se zahteva izredno dobro znanje slovenščine. Janković predlaga, da bi se zahteva po znanju jezika spustila na nivo B2.

So se pa od obdobja, ko je še nekdanji direktor zdravstvenega doma iskal primerne kadre na področju nekdanje Jugoslavije, tudi tam razmere za delo oziroma dohodki izboljšali in je posledično tudi vsem manj strokovnjakov pripravljenih priti k nam. Urediti se bodo morali tudi plačni razredi

Dolgoročno rešitev pa vidi župan v več razpisanih mestih za medicino na obeh fakultetah.