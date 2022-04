Ni znano, kdaj bo Slovenija dobila protonski center

V nadaljevanju preberite:

Protonska terapija, ki učinkoviteje uničuje rakaste tumorje in manj prizadene zdravo tkivo, v svetu že pomembno dopolnjuje sodobne načine zdravljenja raka z obsevanjem. Projekt se je razvijal tudi v Sloveniji. Zakaj je zastal?

Skrajni čas je, da tudi v Sloveniji zgradimo protonski center za zdravljenja raka, smo v Delu pisali februarja 2019: »Tako kot nekateri bolniki potrebujejo in dobijo draga biološka zdravila, je treba drugim omogočiti protonsko zdravljenje doma. V nasprotnem primeru jih bo treba vedno več pošiljati na drago zdravljenje v tujino, doma pa se bomo odrekli razvoju medicinske znanosti in trženju storitev te vrste v regiji.«

V letu 2021 je ZZZS odobril 19 vlog za napotitev desetih zavarovanih oseb na radioterapijo s protonskimi žarki v tujino, in sicer sedem v Italijo, dva v Francijo in enega v Avstrijo. Letos pa je ZZZS do 31. marca odobril osem vlog za napotitev štirih zavarovanih oseb v Italijo.