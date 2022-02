NIJZ skozi okno meče na tisoče evrov državnega denarja

V nadaljevanju preberite še:

Številni prebolevniki se te dni čudijo, saj v poštne nabiralnike na domu prejemajo pisma NIJZ, v katerem so navodila za osebe s potrjeno okužbo sars-cov-2. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ta pošta ne bi prispela več dni po izteku izolacije, kar pomeni, da je popolnoma nesmiselna in da je država tako po nepotrebnem porabila že več sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja in ga še bo.