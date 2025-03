Njene ilustracije ne upodabljajo le lepote živega, v njih je nekaj presežnega

Ob smrti ene največjih slovenskih ilustratork, legende slovenske ilustracije Ančke Gošnik Godec, so se z besedami in fotografijami njenih ilustracij nanjo spomnili številni. Za njo so ostale podobe: od Muce Copatarice do Treh boter lisičic, ki nas spremljajo od otroštva. Gotovo ima vsak od nas ob njenem imenu vsak pred očmi vsaj eno podobo, ki je nastala izpod njenih rok.

Z zapisom se je ilustratorki med drugim poklonila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je zapisala, da je bila umetnica, katere dela poznamo vsi: »Ilustracije Alenke Gošnik Godec so zaznamovale otroštva številnih generacij v desetletjih njenega ustvarjanja in ostajajo brezčasen izraz domišljije, lepote in umetnosti ter bodo nasmehe na obraze in grele otroška srca še naprej.«

Založba Mladinska knjiga je na omrežju X v odzivu zapisala, da se je dama ilustracije s svojimi likovnimi upodobitvami dotaknila vsakega od nas. »Draga Ančka, hvala za vse prečudovite ilustracije, skozi katere boš za večno z nami.«

Andrej Ilc, vodja uredništva leposlovja pri Mladinski knjigi, pa je o legendi slovenske ilustracije na facebooku zapisal: »Njene ilustracije filigransko upodabljajo lepoto vsega živega sveta, a je v njih še mnogo več, nekaj presežnega, kar nas vedno znova nagovarja. V teh toplih podobah uziramo sebe, ob njih podoživljamo in predelujemo svoje stiske in strahove. Njen Povodni mož je, vsaj zame, dosti več kot slikanica, v centralni sekvenci štirih celostranskih prizorov z neutolažljivim dečkom je namreč za vekomaj odtisnjena moja lastna psihodrama. Ni jih ilustracij, ki bi mi prišle bliže in štiri odtise, ki mi jih je Ančka podarila pred nekaj leti, hranim kot največji zaklad.«

Med njenimi najbolj znanimi deli je Muca Copatarica. FOTO: Press Release

Kot je zapisal, je ilustratorka svoje delo perfekcionistično (bila je pač, z lastnimi besedami, »tečna za detajle«) opravljala do poznih let, ob tem pa nikoli ni obračala pogleda stran od trpkejših plati življenja, še posebej so se je dotaknile stiske otrok, o čemer pričajo Prežihov Levi devžej ter Bevkovi Lukec in njegov škorec, Pestrna in Modra Puščica.

lustracija Ančka Gošnik Godec Delo

»Po drugi strani pa je imela v sebi tudi veliko humorja in odprtosti, da je enkratno upodobila odtrgano zgodbo o treh botrah lisičicah in sploh vse drugo, kar je že dolgo poznano pod znamko Zverinice iz Rezije. Zgodilo se je, da smo kakšno njeno slikanico čakali dolgih sedem let, a je bilo vredno.« Kot je še dodal, je v umetniških delih Ančke Gošnik Godec skrita neizmerna moč, ki greje, hrani, traja in ostaja. Koliko nas je, ki so nam njene podobe polepšale otroštvo in ne le otroštvo? Kolikšen bi bil naš skupen hvala?«

Ančkine Tri botre lisičice. FOTO: Arhiv Založbe Mladinska Knjiga

AirBeletrina je na facebook strani zapisala, da jih je užalostila novica, »da se je izteklo dolgo in živobarvno življenje naše legendarne ilustratorke«. Kot so ob tem dodali, se je Ančka Gošnik Godec lani ob prejemu nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo v intervjuju za AirBeletrino spominjala hudih preizkušenj, delovnega taborišča, bega čez ograjo, strahu ... »Toliko hudega sem videla in doživela. Včasih pomislim, da je pravzaprav malo čudno, kako mirna sem,« je povedala.

Pisateljica Irena Cerar se je ilustratorki zahvalila za vse in zapisala, da »si s svojimi osupljivim opusom ilustracij za vedno zarisana v naših življenjih. Oboževala sem tvoje upodobitve ljudskih pravljic, prvih in kasnejših ... vse so ti tako odlično pasale. Zelišča male čarovnice pa so bile verjetno moje najljubše. Polonci si nekoč zapisala, da te je s to knjigo srečala sreča. Skupaj s tvojo duhovito ilustracijo slovenskih bajnih bitij iz mojih Pravljičnih poti ti kličem v večnost: tukaj si. Odlična druščina, ki si jo ustvarila, ostaja za vedno z nami.«

Spominili so se jo tudi drugi ilustratorji in umetniki, ilustratorka in slikarka Polona Lovšin je zapisala, da je »rastla ob njenih delih, da ne govorim o Ančki, kako srčna je bila. Vsako leto sem prejela njene voščilnice, od dne, ko sem se ji zahvalila, da mi je vzor in moja učiteljica v delu …«

Slikarka Mojca Fo pa je zapisala:»Zaradi vas sem tu. Veliko tudi zaradi vas. Vsak kristal teh slikanic poznam na pamet. Vsak val, vse hribčke, stene, vzorce, izraze, držo, vse detajle poznam do zadnje dlake na čopiču. In vašo čudovito osebo, tudi to poznam. Srečno z Lokcem nad zvezdami.«