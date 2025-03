V nadaljevanju preberite:

Najbolj urno sta na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer so smučali turno, v breg sopihala 18-letna Radovljičanka Klara Velepec in 23-letni Klemen Španring iz Poljčan. Ona je v disciplini vzpon zlato osvojila med mladinkami, on med mlajšimi člani. Njun nasmeh je toliko širši, ker sta par.