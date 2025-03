Poslovila se je Ančka Gošnik Godec, velika dama ilustracije

Umrla je ena najbolj prepoznavnih slovenskih ilustratork Ančka Gošnik Godec, ob ilustracijah katere so odraščale generacije otrok. Umrla je v visoki starosti 97 let.

Rodila se je leta 1927, diplomirala pa na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Kot so zapisali pri Mladinski knjigi, je na začetku svoje ustvarjalne poti objavljala v revijah Ciciban, Pionir in predhodniku Pila, Pionirskem listu. Nato pa so sledile knjižne ilustracije, med njimi Muca copatarica, Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Zelišča male čarovnice, Iščemo hišico …

Ela Peroci, Muca copatarica, risba Ančke Gošnik Godec. FOTO: Promocijsko gradivo

Tudi njene upodobitve ljudskih pripovedi, kot so v zbirkah Pravljice, Zverinice iz Rezije, Mamka Bršljanka, Zlata skledica, Lonček, kuhaj, Čudežni mlinček, Za devetimi gorami …, so zaznamovale številne generacije Slovencev.

Ančka Gošnik Godec je bila slikarka z izrazitim občutkom za slovensko pokrajino in slovensko materialno dediščino. K njenemu upodabljanju je pristopala tako poglobljeno in študiozno, da imajo njene ilustracije marsikdaj tudi etnološko vrednost. Ilustrirala je okoli 130 knjig, mnoge podobe pa so zbrane v antologiji Zlata ptica, ki je leta 2011 izšla pri Mladinski knjigi.

Ela Peroci, Muca copatarica, risba Ančke Gošnik Godec. FOTO: Promocijsko gradivo

Umetniška osebnost iz prve generacije slikark, ki so se izšolale na ljubljanski akademiji

»V njenem delu občudujemo predanost in poglobljenost ter suvereno obvladovanje likovnih zakonitosti kompozicije, skladnje barv in oblik,« je žirija zapisala v obrazložitvi­ za podelitev nagrade Riharda­ ­Jakopiča za življenjsko delo, ki jo je prejela lani.

Kot so poudarili člani žirije, je šlo pri nagradi za življenjsko delo za pomemben trenutek, saj je bila Ančka Gošnik Godec umetniška osebnost iz prve generacije slikark, ki so se izšolale na ljubljanski akademiji upodabljajočih umetnosti, danes ALUO, in so svoj celoten opus posvetile ilustraciji. »Slikarke Ančka Gošnik Godec, Marlenka Stupica, Marjanca Jemec Božič in Jelka Reichman so slovensko knjižno ilustracijo dvignile na tako zavidljivo raven, da so z njihovim delom doseženi standardi na področju ilustracije do danes ostali merilo kakovosti. S podelitvijo nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo Ančki Gošnik Godec dodatno pou­darjamo njen zgled in nujo, da se kontinuiteta bogatenja ilustratorske prakse s slikarsko ne prekine,« so zapisali.