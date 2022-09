NLB podopira mlade športnike

Napoved

Teslini kupci nad proizvajalca s kolektivno tožbo

FOTO: Pool Via Reuters

Lastniki Teslinih avtomobilov so proti proizvajalcu v Kaliforniji vložili kolektivno tožbo. Podjetju očitajo zavajanje glede funkcionalnosti sistema avtonomne vožnje in funkcij za pomoč vozniku (ADAS). Vozniki Tesli očitajo zavajajoče oglaševanje sistema ADAS. Od leta 2016 naj bi Tesla kupcem zagotavljal, da je sistem polno uporaben oz. bo v kratkem, a je, kot trdijo tožniki, programska oprema ostala v fazi razvoja in ni varna za uporabo.

Razpis

NLB vlaga v lokalni šport

FOTO: Leon Vidic/Delo

»V letih 2022/2023 bomo podpirali klube, ki s športnim izobraževanjem mlade na regionalni ravni spodbujajo h gibanju in zdravemu življenju, s tem pa prek športnih vrednot skrbijo za celostni razvoj mlade osebnosti,« so sporočili iz NLB, kjer dodajajo, da so smučanju, rokometu, nogometu in namiznemu tenisu smo letos dodali še odbojko, košarko, smučarske skoke in tek na smučeh. Na leto podprejo več kot 40 lokalnih športnih klubov iz vse Slovenije. Klubi se lahko prijavijo na spletni strani NLB do konca septembra. Več na tej povezavi.

Stroški dela v EU

V drugem četrtletju zrasli za štiri odstotke

FOTO: Joze Suhadolnik

Stroški dela na uro so se v območju z evrom v drugem četrtletju na letni ravni zvišali za štiri odstotke, v celotni EU pa za 4,4 odstotka. Najbolj so se zvišali na Madžarskem in v Bolgariji. V Sloveniji je bila rast 3,5-odstotna, je objavil evropski statistični urad Eurostat.