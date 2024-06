Nov omrežninski sistem oktobra, ne že julija

Svet agencije za energijo se je na redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine. Na podlagi izčrpnega poročila o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem je svet na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine preloži na 1. oktober 2024.

Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine sicer ostajajo nespremenjene. Agencija že ves čas sproti spremlja stanje uvajanja nove metodologije obračunavanja omrežnine. V zadnjih dveh mesecih je prejemala pobude za spremembo in preložitev novega obračuna omrežnine, in sicer za kar dve leti. »Pobude za preložitev so bile različne, predvsem pa interesno obarvane,« pravijo na agenciji.

Svet agencije je vse pobude obravnaval in ugotovil, da ni strokovnih argumentov oziroma razlogov za vsebinsko spremembo metodologije. Metodologija in tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine ostajajo enake. Na agencijo pa so se obrnili tudi dobavitelji električne energije in opozorili na tveganja, ki se lahko pojavijo pri izdajanju računov za oskrbo z električno energijo, saj še vedno niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak.

Agencija je zato opravila številne dodatne aktivnosti ter vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta. Tako je pridobila obsežne informacije ter podatke deležnikov o pripravljenosti informacijskih sistemov na nov način obračunavanja omrežnine. Z analizo stanja in razvoja na projektu se je na zadnji seji podrobno seznanil tudi svet agencije. Analiza je pokazala, da so dobavitelji k navedenemu projektu pristopili različno in da razvoj informacijskih sistemov pri določenih deležnikih še ni v celoti končan, zato niso opravili vseh testiranj.

Tveganje za odstotek računov

Na podlagi grobih ocen bi ob uvedbi prenove obračuna s 1. julijem lahko obstajalo tveganje za morebitne napake pri izdaji računov, in sicer v obsegu do enega odstotka vseh odjemalcev. Da bi se morebitnim napakam pri izdaji računov izognili in odpravili zadnje težave, je vodstvo agencije svetu agencije predlagalo trimesečno preložitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine.

Predlagana preložitev glede na zagotovljen napredek projekta pri določenih deležnikih v celoti izpolnjuje zahteve dobaviteljev glede potrebnega časa za testiranje njihovih sistemov. Na podlagi predstavljenih dejstev je svet agencije podprl predlog vodstva o trimesečnem zamiku uvedbe novega obračuna omrežnine.

Čeprav metodologija velja že dve leti, je to zaradi istega razloga že druga preložitev, zato bo agencija do 1. oktobra na podlagi poročil deležnikov aktivno spremljala razvoj priprave informacijskih sistemov in po potrebi sprejemala ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine.