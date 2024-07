Še ena institucija EU pri nas, vodil jo bo Aleš Zalar

Nekdanji minister in predsednik sodišča Aleš Zalar je postal predsednik evropskega Centra za mediacijo in arbitražo v patentnih sporih. Center je naslednja nova institucija EU, ki bo delovala v Sloveniji. Zalarja je imenoval upravni odbor Enotnega sodišča za patente za petletni mandat.

Prve naloge Aleša Zalarja na novi funkciji bodo zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za delovanje centra v Ljubljani in v Lizboni, zaposlitev strokovnega osebja, izbira specializiranih mediatorjev in arbitrov ter priprava finančnega načrta. Center se bo v prvih letih delovanja financiral v okviru proračuna Enotnega sodišča za patente, v nadaljevanju pa na račun prihodkov od plačanih taks in drugih pristojbin v patentnih sporih. Ker so finančne vrednosti teh sporov običajno zelo visoke, je določeno, da se mora po prehodnem sedemletnem obdobju Center samostojno financirati z zaračunavanjem storitev reševanja sporov na prostem trgu.

Stranke v mediacijskih in arbitražnih postopkih pri Centru ne bodo le tiste s sedežem ali prebivališčem v EU, pač pa tudi stranke iz ZDA, Kitajske, Japonske in drugih razvitejših držav. Patentni spori zajemajo področja biotehnologije, kemije, elektrike in telekomunikacij, farmacevtike, mehanskega inženiringa, metalurgije, fiksnih konstrukcij, transporta ... Center bo spore prejemal v reševanje na dva načina – v soglasju s strankami v sodnih sporih jih bo v mediacijo ali arbitražo odstopalo Enotno patentno sodišče, lahko pa bodo pristojnost Centra določile tudi stranke same brez predhodno vložene tožbe na patentnem sodišču.