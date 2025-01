Vasilka Sancin prepričljivo izvoljena za sodnico na ESČP

Vasilka Sancin bo nova slovenska sodnica na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), so na tajnem glasovanju odločili člani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. To jim je predlagal odbor, ki je pred tem z vsemi tremi kandidati – še Alešem Galičem in Boštjanom Zalarjem, –, ki jih je predložila Slovenija, opravil pogovor 13. januarja v Parizu. Dobila je 125 glasov podpore od 170 parlamentarcev, ki so oddali veljavne glasovnice. Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina 86 oddanih glasov.

Njena protikandidatki sta dobili precej manj podpore. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope (PS SE), ki sicer šteje 306 članov, je Galiču namenila 40 glasov, Zalarju pa pet.

Sancinova delovanje ESČP že dobro pozna, saj je bila doslej – tako kot tudi druga dva slovenska kandidata – nadomestna sodnica ESČP, torej tista, ki nadomešča slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih. Tako je sodelovala tudi v primeru Igor Bavčar proti Sloveniji, kjer je pritožnik zatrjeval, da mu je bila zaradi televizijske izjave takratnega ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča iz leta 2016, v kateri je ta napovedal, da bo, če bo Bavčarjev primer pred koncem sojenja zastaral, »storil vse, kar je mogoče, da bodo letele glave«.

Vasilka Sancin, rojena 1979, je skorajda dve desetletji profesorica na ljubljanski pravni fakulteti, trenutno je tudi predstojnica katedre za mednarodno pravo. Je tudi članica Svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Med letoma 2019 in 2022 je bila tudi članica in podpredsednica odbora Združenih narodov za človekove pravice.

Devetletni mandat bo nastopila maja, ko se ta izteče trenutnemu sodniku in od lani tudi predsedniku na ESČP Marku Bošnjaku. Za novega pa ni mogel kandidirati, saj tega ne dovoljuje evropska konvencija o človekovih pravicah. Je pa med prijavljenimi za sodnika na Sodišču Evropske unije. Sodni svet ga je poleg ustavnega sodnika Mateja Accetta in sodnika na Splošnem sodišču EU Damjana Kukovca predlagal za najprimernejšega. Kako bo odločila politika, še ni jasno, saj pogovori poslancev in predsednice republike Nataše Pirc Musar na to temo še niso stekli. Ni pa izključeno, da bo Nataša Pirc Musar v imenovanje državnemu zboru predlagala kar vse tri in jim popolnoma prepustila odločitev v tem postopku. Za izvolitev je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov, nato o primernosti kandidata odloča še t. i. Odbor 255.