Nova urgenca tudi za občane Metlike

Občini Črnomelj in Semič nameravata v neposredni bližini črnomaljskega zdravstvenega doma (ZD) zgraditi prizidek, kjer bodo prostore namenili tudi satelitskemu urgentnemu centru (SUC). Za izvedbo gradbenih del je župan Andrej Kavšek konec lanskega leta podpisal pogodbo z belokranjskim gradbenim podjetjem TGH, ki je lani zgradilo novo osnovno šolo Črnomelj. Nadzor gradnje, obrtniških in inštalacijskih del pa bo izvajalo trebanjsko podjetje Urbing.

Prizidek k zdravstvenemu domu bo gradilo podjetje TGH. ZD Črnomelj išče zdravstvene delavce tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Bodočim sodelavcem ponujajo kadrovska stanovanja, študentom tudi štipendije.

Pogodbena vrednost objekta znaša 3,7 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za zdravje iz sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti prispevalo 1,45 milijona evrov in še 1,2 milijona evrov iz sofinanciranja satelitskih urgentnih centrov. Občini iz Eko sklada pričakujeta slabih 300 tisočakov. Razliko do pogodbene vrednosti naložbe pa bodo primaknili obe občini in Zdravstveni dom Črnomelj. Zdravstveno ministrstvo bo prispevalo še 368.000 evrov za nakup medicinske in splošne opreme. Črnomaljski SUC pa bo na voljo tudi pomoči potrebnim iz sosednje metliške občine. Županja Martina Legan Janžekovič pravi, da mora nujna medicinska pomoč ostati v ZD Metlika 24 ur na dan in 365 dni v letu.

Tako bo videti satelitski urgentni center v Črnomlju. Računalniški prikaz: Občina Črnomelj

Po načrtih ministrstva za zdravje naj bi do leta 2027 zaživelo 15 satelitskih urgentnih centrov v zdravstvenih domovih v Postojni, Tolminu, Sežani, Idriji, Ilirski Bistrici, Šmarju, Sevnici, Kranju, Velenju, Litiji, Črnomlju, Škofji Loki in Domžalah. Skladno z lani sprejeto uredbo naj bi skupnega imela tudi zdravstvena domova Ivančna Gorica in Grosuplje, medtem ko so ga v Kočevju že zgradili in že tudi deluje. S SUC si država prizadeva reorganizirati nujno medicinsko pomoč na način, da se razbremenijo urgentni centri. Merila za ustanovitev satelitskega urgentnega centra so oddaljenost več kot 40 kilometrov ali več kot 40 minut vožnje z avtomobilom do urgentnega centra ter oskrba več kot 45.000 prebivalcev z nujno medicinsko pomočjo (NMP). Satelitski urgentni centri bodo opremljeni z rentgenskim aparatom, laboratorijem, imeli bodo možnost opazovanja pacienta in bodo delovali kot triaža za napotitev pacienta v urgentni center.

Primanjkuje

zdravstvenega kadra

Črnomaljski zdravstveni dom uporablja 18.100 ljudi iz obeh občin. Do najbolj oddaljenega naselja Kot pri Damlju je dobrih 30 kilometrov oziroma pol ure vožnje. Skupaj z zdravstvenima postajama v Vinici in Semiču za paciente skrbi 140 zaposlenih. Po besedah Andreja Matkoviča, direktorja ZD Črnomelj, bo SUC prispeval k boljšim storitvam za njihove uporabnike, hitrejšo odzivnost zdravniške ekipe, boljše delovne razmere in hkrati tudi za razbremenitev urgentnega centra v Novem mestu.

Na vprašanje, kako bo z zdravniškim kadrom, saj ga v zdravstveni dejavnosti primanjkuje, je Matkovič odgovoril, da predvsem primanjkuje urgentnih zdravnikov in tudi diplomiranih zdravstvenih delavcev, ki bi želeli delati na urgenci. »Kadre iščemo tako po Sloveniji kot tudi po državah nekdanje Jugoslavije. Ponujamo štipendije študentom, kadrovska stanovanja, dobre delovne razmere in odnose na delovnem mestu kot tudi možnost nadaljnjega izobraževanja,« je povedal sogovornik. Glede dodatnega nagrajevanja oziroma stimulacije pa so v ZD zelo omejeni, saj spadajo v javni sektor.

SUC nared konec leta

Prizidek, v katerem bodo prostori SUC, bo zgrajen v smeri sosednjega trgovskega centra in bo podoben obstoječemu objektu. Imel bo tri etaže: spodaj bo urgenca, v drugem nadstropju bodo prostori laboratorija, v tretjo etažo pa nameravajo preseliti zobozdravstvene ordinacije. Druge ambulante v obstoječem zdravstvenem domu nameravajo smiselno urediti in preurediti. Gradnja prizidka naj bi se začela prihodnji mesec in končala konec leta.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po besedah črnomaljskega župana Kavška bodo pridobili 1200 kvadratnih metrov novih prostorov za zdravstvene dejavnosti. Direktor Matkovič je povedal, da imajo trenutno dovolj opreme. »Z novozgrajenim satelitskim urgentnim centrom bomo morali dokupiti kar nekaj dodatne opreme, saj se bo število postelj, namenjenih pacientom, povečalo.« Novo reševalno vozilo pričakujejo še ta mesec, potrebovali pa bodo še eno.