Novela zakona o RTV gre na ustavno sodišče

Novela zakona o RTV, ki med drugim spreminja sestavo programskega sveta naše največje kulturne in informativne ustanove ter je dobila jasno podporo volivcev na nedavnem referendumu, bo - ne povsem nepričakovano - očitno zaupana v presojo ustavnim sodnikom. Prvopodpisani pod pobudo Peter Gregorič, predsednik programskega sveta RTV Slovenija, je namreč sporočil, da bo prihodnjo sredo pojasnil razloge za vložitev pobude za oceno ustavnosti zakona, ki naj bi bil v kratkem objavljen v Uradnem listu. Prisoten bo tudi avtor pobude dr. Matej Avbelj, ki bo predstavil vsebinske poudarke pobude.

Ustavno presojo novele zakona so nasprotniki sprememb napovedali že pred referendumi. Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je takrat med drugim navedel, da je zakon neustaven, svoj zapis pa utemeljil z izjavo nekdanjega predsednika vlade in profesorja prava Mira Cerarja v oddaji RTV danes in jutri, ki je opozoril, da bo določba o prenehanju mandatov sedanjim organom upravljanja in vodenja te največje kulturne institucije, gotovo sprožila pravna vprašanja, če bo zakon prestal referendumsko odločanje.

Po potrditvi zakona na referendumu se je sicer postavilo vprašanje, kako spremembe uresničiti, kako sploh izvesti postopek za imenovanje novih svetnikov. Namesto sedanjih 21 programskih svetnikov, ki potrjujejo tudi vodstvo, jih bo po uveljavitvi sprememb novega zakona o RTV Slovenija v novem svetu sedelo le 17. Ključna novost je, da niti enega ne bo več imenoval državni zbor, temveč jih bodo osem na podlagi javnih pozivov imenovale različne organizacije in institucije. A kako bodo to storile, še ni povsem jasno.