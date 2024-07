Noveli zakona o šolski prehrani se obeta soglasna podpora

Poslanci so danes obravnavali koalicijski predlog novele zakona o šolski prehrani, ki omogoča brezplačno kosilo učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, do 1. septembra 2027. Noveli so podporo napovedali tako koalicijski kot opozicijski poslanci.

Predlog novele zakona o šolski prehrani je v obravnavo DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem (Svoboda). Dopolnilno obrazložitev predloga novele zakona je v imenu predlagateljev podal poslanec Svobode Lenart Žavbi. Kot je spomnil, je DZ pred enim letom sprejel novelo zakona o šolski prehrani, s katero so omogočili brezplačna šolska kosila za vse učence od 1. septembra 2027.

V prehodnem obdobju pa so še dodatno dvignili polno oziroma polovično subvencijo kosila, ki pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, je dejal.

Kot je pojasnil, današnji predlog zakona omogoča, da ta pravica za oba dohodkovnega razreda velja tudi v letih 2026 in 2027, ker je pri obravnavi prejšnjega zakona prišlo do neskladja v členih. Tako je zdaj določeno, da učencem iz družin s povprečnim mesečnim dohodkom v 5. dohodkovnem razredu subvencija v višini 50 odstotkov cene kosila pripada do 1. septembra 2027. Za učence iz družin z nižjim povprečnim mesečnim dohodkom pa je subvencija kosila v višini cene kosila predvidena do 1. septembra 2026 oziroma se podaljšuje do 1. septembra 2027.

Poslanska skupina SD bo predlagano spremembo novele zakona o šolski prehrani po besedah Soniboja Knežaka soglasno podprla, saj zagotavlja socialno zaščito otrok iz socialno najbolj ogroženih družin in enake možnosti v primerjavi z drugimi otroci.

V Levici po besedah Tatjane Greif že vseskozi zagovarjajo model zagotavljanja brezplačnega kosila za vse učence, menijo pa tudi da je zelo pomembno, da je celoten sistem subvencioniranja kosil urejen na transparenten način v izogib nastanka presežkov hrane.

Vera Granfol (Svoboda) je med drugim povedala, da bodo z novelo tako najranljivejši tudi v letu 2026 še vedno upravičeni do subvencije kosila, kot je to veljalo do sedaj.

Tomaž Lisec (SDS) je napovedal podporo noveli zakona, a hkrati opozoril, da je bila današnja razprava skoraj nepotrebna, ker so ravno na to, kar ta zakon sedaj rešuje, leta 2023 tudi opozorili, da bo leta 2026 nastala pravna praznina.

Ker gre pri današnjem predlogu zakona le za tehnični popravek v dobro otrok, ga bodo v NSi, kot je napovedala Iva Dimic, podprli.