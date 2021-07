Novi državni boni predvidoma 15. julija

Možnost omejitve vrednosti

Poslanci naj bi ta teden obravnavali in sprejeli zakon o interventnih ukrepih za gospodarstvo in turizem. Če bo zakon potrjen v predlagani obliki, to pomeni, da bi lahko prebivalci Slovenije nove državne bone dobili predvidoma 15. julija, torej sredi prihodnjega tedna.Državni zbor bo jutri začel obravnavo interventnega zakona, ki med drugim predvideva izdajo novih državnih bonov, s katerimi bo mogoče plačati storitve v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. To pomeni, da jih bo mogoče porabiti za nastanitev, gostinske storitve, potovanja in izlete pri turističnih agencijah, najem plovil, vozil in športne opreme, ribiške dejavnosti, nakup knjig, karte za žičnice, obisk sejmov, razstav, muzejev, botaničnih in živalskih vrtov, kulturne predstave, obisk fitnes centrov in zabaviščnih parkov ter športne dejavnosti. Skupaj naj bi država izdala za 192 milijonov evrov bonov, s čimer bo vsak polnoletni prebivalec Slovenije prejel po sto evrov, mlajši od 18 let pa po 50 evrov.Zakon bo sicer začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, ker pa mora po pojasnilu ministrstva za gospodarstvo finančna uprava (Furs) pripraviti še pravila uporabe bonov, je kot okvirni datum za začetek uporabe bonov predviden 15. julij. Tehničnih težav na ministrstvu ne pričakujejo, saj da imamo izkušnje že z lanskoletnimi boni.Boni naj bi veljali do konca leta, vendar zakon predvideva tudi možnost njihovega podaljšanja. Ponudniki omenjenih storitev se bodi lahko tudi letos odločili, da bonov ne bodo sprejemali. Novost glede na lanske bone pa bo, da bodo lahko ponudniki storitev določili tudi najnižji znesek, za katerega je mogoče unovčiti bon. To na primer pomeni, da z njim morebiti ne bo mogoče plačati le ene kave ali kakšne druge storitve nižje vrednosti, če se bo ponudnik odločil za omejitev.Medtem ostajajo veljavni tudi lanski boni, ki pa jih je mogoče unovčiti le za prenočitev z zajtrkom.