Novi predsednik uprave je Lorenzo Ramajola

Nadzorni svet UniCredit banke Slovenija iz UniCredit Group je za novega predsednika uprave imenoval Lorenza Ramajolo. Funkcijo bo nastopil po pridobitvi dovoljenja Evropske centralne banke, predvidoma s 1. junijem, so danes sporočili iz banke.



Ramajola, ki je član uprave Zagrebačke banke, bo na mestu predsednika uprave UniCredit banke Slovenija zamenjal Marca Esposita. Ta se bo, kot so zapisali v banki, po štiridesetih letih uspešnega delovanja v bančnem sektorju upokojil.



Ramajola se je skupini UniCredit pridružil leta 2004. Kariero je med letoma 2008 in 2013 nadaljeval v ATF banki v Kazahstanu. Avgusta 2013 se je vrnil v UniCredit v Italijo, nato se je pridružil Zagrebački banki. Od leta 2015 je član uprave Zagrebačke banke, zadolžen za področje financ.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: