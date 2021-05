Novinarska konferenca o aktualnem stanju epidemije

Več o stanju v državi na novinarski konferenci:

Današnja novinraska konferenca se je začela s spodbudno informacijo, da je število novih okužb padlo pod 300. S tem so izpolnjeni pogoji za to, da se Slovenija premakne v zeleno fazo, ko pade večina omejitev, razen obratovanja diskotek in nočnih barov. O tem bo danes na Brdu pri Kranju razpravljala vlada.Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo včeraj izvedenih 4237 PCR-testov, 388 izmed njih, kar znaša 9,2 odstotka, je bilo pozitivnih. Z dvema odmerkoma je bilo v držav doslej cepljenih 348.230 oseb. Umrlo je pet bolnikov s covidom-19.Medtem je bilo po podatkih aplikacije cepimose.si s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 637.618 prebivalcev oziroma 30,4 odstotka vseh. Z drugim odmerkom je bilo cepljenih 348.230 oseb oziroma 16,6 odstotka prebivalcev. Za zdaj je največja precepljenost v zasavski regiji, med občinami pa v Osilnici.