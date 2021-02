Novosti o stanju epidemije

V Sloveniji so včeraj opravili 4536 PCR-testov in 32.763 hitrih antigenskih testov ter skupaj potrdili 1619 novih okužb. S PCR-testi so potrdili 911 novih okužb (delež pozitivnih je bil 20,1-odstoten), s hitrimi testi pa so odkrili 708 novookuženih (delež pozitivnih 2,2-odstoten). V Sloveniji je trenutno 17227 aktivnih primerov okužbe. Včeraj je umrlo 19 oseb s covidom-19, v bolnišnicah se je zdravilo 1032 bolnikov, zdravljenje na intenzivni negi pa je potrebovalo 168 covidnih bolnikov.Najboljše epidemiološko stanje imata Koroška in Osrednjeslovenska regija, najslabše pa Posavska in Goriška. Država se nahaja v rdeči fazi, nekatere regije pa so še vedno v črni, je dejala vladna govorka. Stanje se je v zadnjem času precej poslabšalo na Gorenjskem, nekoliko slabše novice prihajajo tudi s Koroške.Prenos v živo:Direktorica DSO Vojnikje pojasnila, da je do vdora virusa v dom starejših občanov v Vojniku prišlo oktobra. »Srečevali smo se z nenehnimi težavami,« je pojasnila. Večkrat so vzpostavili rdeče in sive cone, »soočali smo se z kadrovskimi, tehničnimi in finančnimi izzivi,« je dejala. Zaposleni so bili izpostavljeni izrednim obremenitvam, sedaj so utrujeni in izgoreli, je poudarila.Božnikova je dejala, da vladna navodila in predpise upoštevajo, a se med njihovim nenehnim spreminjanjem že izgubljajo in jim sledijo le s težavo. Trenutno je v domu pet okuženih stanovalcev. Vsa upanja polagajo v cepljenje.