Nujno pomoč načrtujejo na enem mestu

Služba nujne medicinske pomoči, ki spada pod okrilje ZD Ljubljana, že zdaj deluje v stavbi urgentnega bloka UKC Ljubljana, v prihodnje pa naj bi v celoti prešla pod okrilje UKC, kjer bi tudi uradno nastal urgentni center, ki ga Ljubljana še nima. Za začetek pa morata ZD in UKC Ljubljana do 31. decembra letos podpisati sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju nujne medicinske pomoči in dežurne službe v urgentnem centru UKC Ljubljana.

V dogovoru, ki sta ga pred kratkim podpisala minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković, je navedeno, da »stranki tega dogovora izkazujeta interes za prenos izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe ZD Ljubljana, ki se opravlja na lokaciji urgentnega centra UKC Ljubljana, v najkrajšem možnem času na UKC Ljubljana v okviru zakonodajnih možnosti«. Kako hitro je torej omenjeni prenos mogoče izvesti? Kdaj se bosta glede tega sestala UKC in ZD Ljubljana?

Termin v usklajevanju

Glede na sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju Službe nujne medicinske pomoči (SNMP) je za organizacijo sestankov odgovorno ministrstvo za zdravje, so povedali v ljubljanskem zdravstvenem domu. Na ministrstvu so dejali, da vsebino dogovora in termin sestanka še v usklajujejo.

V ZD Ljubljana se strinjajo, da se takoj preneseta celotna dejavnost SNMP in dežurna služba za odrasle, s tem je ZD Ljubljana zadolžen, da zagotovi kader za izvajanje dežurne službe. Tudi drugi predlogi UKC, ki so skladni s skupnim predlogom za nov splošni dogovor, so za ZD Ljubljana sprejemljivi. Nujno se jim zdi, da se dejavnost čim prej združi v eni organizacijski enoti, ker je za paciente tako najbolje. V ljubljanskem zdravstvenem domu so dodali še, da bo treba zaradi prenosa spremeniti zakonodajo tako, da bi ta omogočala napotitev delavca k drugemu delodajalcu. Po zdaj veljavni zakonodaji bi moral UKC z zdravniki, ki delajo na SNMP v okviru ZD Ljubljana, skleniti podjemne pogodbe.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je dejal, da bodo omenjene postopke uredili do konca leta na skupnih srečanjih. »Da bomo imeli od 1. januarja kar dobro delujoč sistem in da na urgenci ne bo več tako stanje, kot ga vidimo zdaj,« je zagotovil minister. Dodal je, da bodo vedno delali v sodelovanju z ZD Ljubljana in UKC Ljubljana, hkrati s tem pa bodo na začetku drugega leta predstavili reformo izvajanja SNMP in vlogo urgentnega centra, da ločijo primarno dejavnost od urgentne.

Minister bo imel prihodnji teden sestanek o vključevanju zdravnikov iz Železničarskega zdravstvenega doma (ta je v lasti Slovenskih železnic) v dežurstva: »Ta ZD moramo nekam umestiti, moramo se pogovoriti in vse to bomo naredili ta ali prihodnji mesec,« pravi.

Ne prej kot v pol leta

Spomnimo. Septembra je Služba nujne pomoči ZD Ljubljana skladno s splošnim dogovorom, ki je zdravstvenemu domu namenil manj denarja za izvajanje dežurne službe, začela delovati drugače in opravlja le hitre preglede, vse zahtevne bolnike pa preusmerja na urgenco UKC. Zaradi tega na internistično urgenco v UKC Ljubljana vsak dan prihaja do 30 dodatnih pacientov. Osebje – tako zdravniki in medicinske sestre kot tudi administratorke – povečan obseg dela težko obvladujejo, bolniki pa morajo dlje čakati. To je dodatni razlog, da je treba stanje čim prej rešiti, zato zgoraj omenjeno idejo, da bi SNMP organizacijsko prešla pod urgenco, v njej pa bi bili dežurni tudi zdravniki iz ZD Ljubljana in koncesionarji, podpirajo vsi.

V pogovoru za Delo 16. novembra je v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Marko Jug povedal, da so se z ministrstvom in zdravstvenim domom uskladili, da bo SNMP prenesena na UKC Ljubljana in bo tako ustanovljen urgentni center v Ljubljani, ki ga ta zdaj še nima. To pomeni, da bo celotna služba nujne pomoči na enem mestu. »Takrat bo UKC Ljubljana odgovoren za celotno urgenco,« je dejal dr. Jug. Dodal pa je, pa to ni izvedljivo prej kot v pol leta, saj je treba za takšno organizacijsko spremembo spremeniti pravne akte. Do takrat pa bodo torej z ZD Ljubljana poskusili najti začasno rešitev.