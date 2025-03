O orožju se Golob še ne želi pogovarjati s koalicijo

Poslanci koalicijskih strank in ministri vlade Roberta Goloba bodo na koalicijskem vrhu leto dni pred parlamentarnimi volitvami na vrhu koalicije opravili pregled uresničevanja vladnih zavez na področju krepitve javnega zdravstva, vzdržnega pokojninskega sistema in stanovanj za mlade. Premier na dnevni red ni uvrstil aktualne tematike povečanja obrambnega trošenja, kar preseneča poslance SD.

»Pogovarjamo se o vsebinskih in organizacijskih rešitvah posameznih reform, časovnicah in posameznih ključnih temah, ki jih je treba do konca mandata oziroma postopno do poletja spraviti skozi proceduro v državnem zboru,« je cilje današnjega koalicijskega vrha pojasnila vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Nataša Avšič Bogovič.

Koalicija – še posebej pa predsednik vlade Robert Golob – kot osrednjo reformo mandata vlade postavlja zdravstveno reformo. Osrednji zakon reforme, predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, je prejšnji teden prestal obravnavo v odboru za zdravstvo državnega zbora. V parlamentarnem postopku sta še predlog novele zakona o zdravilih in predlog zakona o medicinskih pripomočkih. Lani pa je bil sprejet zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu.

Premier na dnevni red ni uvrstil aktualne tematike dviga obrambnega trošenja, kar preseneča poslance SD.

V Delu smo poročali, da naj bi socialni partnerji ta teden sklenili pogajanja za pripravo nove pokojninske reforme , potem pa bo gradivo pripravljeno za javno razpravo. Med pomembnejšimi vprašanji naj bi bilo odprt samo še delodajalski delež prispevkov.

Na področju gradnje stanovanj se je vlada lani pred evropskimi volitvami zavezala, da bo v prihodnjih desetih letih zagotovila milijardo evrov proračunskega denarja. Za letošnje in prihodnje leto je že zagotovila po sto milijonov evrov, na ministrstvu za solidarno prihodnost pa obljubljajo nov desetletni nacionalni stanovanjski program. Omenjeno ministrstvo pošilja v javno obravnavo osnutek zakona o financiranju in spodbujanju gradnje in obnove javnih najemnih stanovanj ter osnutek novele stanovanjskega zakona.

Manjši koalicijski partnerici, predvsem pa SD, sta pričakovali tudi pogovor o zvišanju obrambnih izdatkov. A premier na dnevni red koalicijskega vrha ni uvrstil pereče tematike povečanja obrambnega trošenja, kar preseneča poslance SD. Dokler se na ravni EU države ne dogovorijo za parametre dviga obrambnih proračunov, se o tej temi ni smiselno pogovarjati, je slišati iz Gibanja Svoboda. Golob je že večkrat povedal, da pripravljajo načrt, ki bo temeljil na zagotavljanju varnosti, obrambe in odpornosti, koalicijskim partnerjem pa naj bi ga predstavili prihodnji mesec.