Koalicija ne kaže vneme za povečanje obrambnega trošenja

V nadaljevanju preberite:

V koalicijskih vrstah so za zdaj zelo zadržani do zamisli o dvigu obrambnega trošenja, ki prihajajo iz EU in zveze Nato. Levica ostro nasprotuje vsakršnemu povečanju obrambnih izdatkov, zavzema se celo za izstop iz Nata. Koalicija bo počakala na vrnitev premiera Roberta Goloba iz Bruslja.

Predsednik vlade se bo v petek v Bruslju udeležil izrednega vrha EU o Ukrajini in krepitvi evropske obrambe, še prej pa se bo jutri srečal z »vsemi ključnimi deležniki«, so sporočili iz premierovega kabineta. Beseda bo tekla predvsem o tem, kakšne so možnosti, da bi Slovenija povečevala obrambne izdatke hitreje, kot je zakoličeno v uradnih obrambnih dokumentih in proračunu. Poleg ministra za obrambo Boruta Sajovica (Gibanje Svoboda) bo na sestanku še slovenski veleposlanik pri zvezi Nato Andrej Benedejčič, ki se je na položaj vrnil v času Golobove vlade.