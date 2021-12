Proticovidno zdravilo bomo začeli predpisovati v ponedeljek

V Slovenijo je že prispelo prvo zdravilo za zdravljenje covida-19 za 5000 bolnikov, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Hitrost, s katero je Slovenija dobila zdravilo molnupiravir, je pripisal dobremu delu slovenske stroke, predvsem korakom, ki sta jih pravi čas naredila NIJZ in Klinika za infekcijske bolezni UKC Ljubljana. Zdravilo je namenjeno lažjemu poteku bolezni in preprečuje hospitalizacijo. Od ponedeljka naprej ga bodo lahko prejeli kronični bolniki in vsi, ki imajo vsaj en dejavnik tveganja za težji potek bolezni ali celo smrt. Zdravilo je v prijazni obliki - v obliki tablet. V okviru zdravniške zbornice je bilo že včeraj izobraževanje za predpisovanje novega zdravila, ki se ga je udeležilo več kot 450 zdravnikov iz vse Slovenije.

Podrobnosti so na novinarski konferenci predstavili minister za zdravje Janez Poklukar, predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb.

V torek v Sloveniji odkrili 1847 okužb

V torek so v Sloveniji odkrili 1847 okužb, testirali so 6571 ljudi, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 28,1 odstotka testiranih vzorcev, poroča NIJZ. Hospitaliziranih je 1005 ljudi, od tega na intenzivni negi 267 ljudi. Umrlo je 17 ljudi.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 25.966 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1629, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1231. Število aktivnih okužb je bilo v torek za 1281 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 58. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 61.