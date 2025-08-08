Ob četrtkih in nedeljah bo mogoče leteti v Barcelono

Španski letalski nizkocenovni prevoznik Vueling je zdaj tudi uradno potrdil, da bo od 16. novembra iz letališča Brnik vzpostavil novo direktno povezavo do letališča Barcelona El Prat. Nova povezava bo izboljšala dostopnost med Slovenijo in Španijo ter še dodatno razširila nabor nizkocenovnih letov z letališča Jožeta Pučnika.

Iz Fraporta Slovenija so sporočili, da bo nova letalska linija vzpostavljena 16. novembra in bo obratovala dvakrat na teden, ob četrtkih in nedeljah. V času povečanega prazničnega prometa, med 9. decembrom in 6. januarjem, bo dodan še tretji tedenski let ob torkih. Prevoznik bo lete izvajal z letalom tipa airbus A320, vozovnice pa so že na voljo za nakup.

Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel FOTO: Fraport Slovenija

»Z velikim veseljem med letalskimi prevozniki na Letališču Ljubljana pozdravljamo Vueling. Nova povezava z Barcelono, enim najbolj obiskanih in živahnih mest v Evropi, je zanimiva pridobitev v naši mreži. Krepi našo povezljivost z južno Evropo in potnikom ponuja privlačne letalske možnosti,« je povedala Babett Stapel, poslovodna direktorica Fraporta Slovenija.

Letališče Barcelona El Prat je eno glavnih evropskih vozlišč, od koder Vueling omogoča nadaljnje povezave z več kot stotimi destinacijami po Evropi, Severni Afriki in Bližnjem vzhodu. Nova povezava bo izboljšala potovalne možnosti za slovenske potnike ter Letališče Ljubljana uveljavila kot priročno vstopno točko za prihajajoče turiste iz Španije, dodajajo v Fraportu.

Vueling je vodilni prevoznik v svoji glavni bazi, letališču Barcelona El Prat. Letalska družba upravlja mrežo približno 220 letalskih povezav in povezuje 30 držav. V letu 2024 je Vueling opravil več kot 223.000 letov in prepeljal 38 milijonov potnikov.

Letos šest novih destinacij

Kot smo poročali, sa bo letalska mreža letališča Ljubljana letos okrepila s skupno šestimi novimi povezavami. Poleg na novo napovedane linije Vuelinga v Barcelono, so v omrežju tudi pred kratkim vzpostavljeni povezavi družb Eurowings v Düsseldorf in KLM v Amsterdam ter prihajajoče linije družb Air Albania v Tirano, EasyJet v Manchester in AirBaltic v Las Palmas (Gran Canaria).

Rast letalske povezljivosti

Letalska povezljivost Slovenije se je v letu 2025 povečala za 23 odstotkov, kar državo uvršča na prvo mesto med članicami EU po letni rasti, navajajo v Fraportu, kjer se sklicujejo na poročilo o povezljivosti organizacije ACI Europe za leto 2025.

V javnem potniškem prometu so na ljubljanskem letališču v juliju oskrbeli več kot 181.000 potnikov, kar je dobrih 12 odstotkov več kot julija 2024. V obdobju od januarja do konca julija je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast sedemodstotna, prepeljali so več kot 870.000 potnikov, do konca leta pa naj bi številka narasla na 1,5 milijona potnikov.