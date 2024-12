V Ljubljano prihajata nova letalska prevoznika

Po nekoliko slabši sedanji zimski sezoni bo po napovedih prihajajoča poletna sezona na Letališču Jožeta Pučnika dobra. Prišla bosta prevoznik Eurowings in KLM, nekateri drugi pa bodo povečali frekventnost letov oziroma bodo leteli z večjimi letali. Če bo šlo vse po načrtih, bo prihodnje leto spet toliko potnikov, kot jih je bilo pred epidemijo covida-19.

Letalska družba KLM bo spomladi povezala Ljubljano in Amsterdam. Leti bodo na voljo vsak dan med 30. marcem 2025 in 25. oktobrom 2025, nakup letalskih vozovnic je mogoč od 10. decembra 2024, so sporočili iz KLM. Ljubljano in Amsterdam sicer že povezuje Transavia, hčerinsko podjetje KLM. To je zelo uspešna povezava, ki bo zdaj še dopolnjena. »V glavno mesto Nizozemske boste lahko poleteli vsak dan v tednu med 30. marcem in 25. oktobrom 2025. Leti iz Ljubljane na mednarodno letališče Schiphol so predvideni ob 12.35, povratni leti pa ob 10.15. Ildiko Mc Partlin-Kiss, regijska direktorica prodaje skupine Air France – KLM, ob tej priložnosti pravi: »Vključitev Ljubljane v mrežo KLM je odlična priložnost za krepitev naše prisotnosti v regiji. Združljivost omrežja KLM in Air France bo slovenskim potnikom omogočila veliko novih povezav, ki bodo zbližale ljudi, kulturo in podjetja.« Ljubljano in Amsterdam sicer že povezuje Transavia, hčerinsko podjetje KLM in AirFrance.

Prihaja tudi Eurowings

V novi poletni sezoni bo precej okrepljena tudi povezava z Nemčijo. Družba Eurowings, hčerinska družba Lufthanse, bo Ljubljano povezala Düsseldorfom, je prvi poročal portal Ex You aviation. Leteti bodo začeli 11. oziroma 12. aprila, leti pa bodo podprti s subvencijami. Če se bo letalska povezava uveljavila, jo bodo dopolnili z letalsko povezavo z Berlinom, ki je nekakšna siva lisa v mozaiku letalske povezljivosti. Lufthansa je s svojimi hčerinskimi družbami (Swiss, Brussels Airlines) sicer najpomembnejša letalska družba, ki omogoča povezavo z Ljubljano. Poletna letalska sezona se začne aprila, zato bi se lahko pojavil tudi kakšen nov letalski ponudnik.

Turkish in Iberia povečujeta kapacitete

Turkish Airlines bo 9. junija 2025 povečal število tedenskih letov iz Ljubljane s 14 na 18. Turkish je sicer med najuspešnejšimi letalskimi prevozniki, ki letijo v Ljubljano. Španska Iberia, ki je med poletno sezono letela v Ljubljano, bo povezavo ohranila, bo pa namesto stosedežnega letala uporabila 168-sedežno. Če se bo tudi ta izkazala za uspešno, bi Iberia utegnila podaljšati zdaj relativno kratko časovno okno, ko letijo v Ljubljano.

Prihodnje leto na raven pred epidemijo

potniki letališče

Letališče Jožeta Pučnika še vedno okreva po zlomu Adrie Airways in epidemiji covida-19. V prvih enajstih mesecih je letališče gostilo 1,35 milijona potnikov in bi moralo ob normalnem decembru preseči ciljno število 1,4 milijona potnikov. Najrealnejše je število okoli 1,43 milijona potnikov. Za prihodnje leto upravljavec letališča Fraport načrtuje približno 1,5 milijona potnikov, kar bi pomenilo, da bo dosežena raven prometa pred epidemijo. V to ni vštetih 200.000 transfertnih potnikov z Balkana, ki so v preteklosti Ljubljano uporabljali kot transferno letališče. Na te destinacije so v preteklih letih, posebej na Kosovo, uvedli direktne letalske povezave.

Ryanair v soseščini napreduje

Cilj Ljubljane je, da spet doseže raven pred epidemijo, letališča v regiji se širijo in pridobivajo nove potnike. Irska nizkocenovna družba Ryanair v Slovenijo ne leti, so pa zelo okrepili letenje na Hrvaško (Zagreb, Zadar, Dubrovnik) ter tudi v BiH in Trst. Trst se počasi uveljavlja kot letališče, ki je po prometu primerljivo z Ljubljano.