EasyJet bo povezal Ljubljano z Manchestrom

V zimskem voznem redu bo nizkocenovni prevoznik Easyjet povezal ljubljansko letališče z Manchestrom. To bo njegova druga povezava med Slovenijo in Veliko Britanijo, saj leti tudi na londonski Gatwick.

Nova povezava Easyjeta bo slovenskim potnikom omogočila neposreden dostop do severne Anglije. Prevoznik bo lete ponujal vsak torek in soboto, od 4. novembra naprej. Odhod z ljubljanskega letališča je predviden ob torkih ob 10.10 in sobotah ob 10.20, so sporočili s Fraporta Slovenije. Lete bo izvajal s 186-sedežnim letalom airbus A320.

»Ponudba nizkocenovnih povezav z ljubljanskega letališča se krepi. Izjemno nas veseli, da se je Easyjet naše dolgoletno sodelovanje odločil nadgraditi z uvedbo nove linije. Leti v Manchester bodo pomemben doprinos za povezljivost z britanskim trgom, tako za prihode turistov v Slovenijo kot za slovenske letalske potnike, ki se odpravljajo v Veliko Britanijo, ter seveda za krepitev poslovnih vezi med državama,« je ob napovedi letov dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Kot je že znano, bodo v zimskem voznem redu tudi redni leti latvijske letalske družbe Air Baltic med ljubljanskim letališčem in španskim otokom Gran Canaria.

V prvih petih mesecih je ljubljansko letališče oskrbelo 528.000, kar je 4,5 odstotka več kot v istem lanskem obdobju.