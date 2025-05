Hotov nakup nenavaden – v razpisu navedene sporne zahteve do kupcev

Občina Piran je prodala zemljišče ob Kaštelu sredi Portoroža portoroškemu podjetju FH Invest v lasti družine Vejsila Hota, vendar vodstvo občine tega ne prizna. Koprsko okrožno sodišče je v nasprotju z odločitvijo piranskega župana Andreja Korenike presodilo, da je bila kupoprodajna pogodba o prodaji zemljišča sklenjena v začetku decembra lani. Občina se bo na sklep sodišča pritožila.

Dvanajstega novembra lani je občina izpeljala dražbo za 2341 kvadratnih metrov veliko svoje zemljišče ob Kaštelu in portoroški avtobusni postaji. Naprodaj je bilo po izklicni ceni 1,04 milijona evrov, podjetje FH Invest pa je za nepremičnino ponudilo najvišjo ceno 2,5 milijona evrov. Občina je uspešnemu dražitelju 20 dni kasneje poslala v podpis štiri izvode kupoprodajne pogodbe in FH Invest jih je štiri dni zatem podpisane vrnil občinski upravi. Občina je nato 18. decembra najprej vrnila Hotovemu podjetju vplačano varščino, 20. decembra pa mu je sporočila, da je postopek prodaje ustavila.

V Portorožu bi tukaj radi zgradili precej velik poslovni objekt, v njem pa predvsem turistična stanovanja. Foto Boris Šuligoj

Občina je dan pred dražbo vse zainteresirane kupce zemljišča obvestila, da bo pogodbo potrdil občinski svet. Čeprav je ta 3. julija lani že dal soglasje za prodajo omenjenega zemljišča na dražbi, je 5. decembra še enkrat obravnaval povsem isto pogodbo, vendar zanjo ni izglasoval soglasja. To je županu Andreju Koreniki zadoščalo, da je ustavil podpis pogodbe, prepričan, da je s tem ustavil tudi prodajo parcele.

Območje avtobusne postaje Portorož in Kaštela (levo), kjer bi namesto zelenja zrasel zelo velik objekt s šestimi etažami. Foto Boris Šuligoj

Čakajo odziv občine

Toda koprsko okrožno sodišče pravi drugače. Presodilo je, da je občinski svet že 3. julija dal soglasje k osnutku besedila pravnega posla in prodaji in da, ker je šlo za povsem identično besedilo pravnega posla, o istem sklepu ni bilo treba še enkrat odločati, temveč bi morala občina pogodbo podpisati v 15 dneh od dneva dražbe, kot je bilo to določeno v postopku prodaje. Če občina ne bi že imela soglasja svetnikov, bi bilo nerazumno, da bi pogodbo poslala v podpis Hotovemu podjetju. S tem, ko v 15 dneh ni nasprotovala nakupu in je celo poslala pogodbo v podpis ter dobila podpisano nazaj, je bila po mnenju sodišča pogodba veljavno sklenjena, čeprav so si po pretečenih rokih v županovem kabinetu premislili.

2341 m2 je veliko zemljišče, kar pomeni, da je kupec pripravljen plačati 1068 evrov za kvadratni meter

Odvetnik Mirko Bandelj, ki zastopa podjetje Vejsila Hota, je dejal, da čakajo, kako se bo odzvala občina in ali bo vložila pritožbo. Bandlju se zdi nerazumljivo, da hoče občina po vsej sili izpeljati postopek prodaje tako, da bi zemljišče pripadlo podjetju Putro, ki je v lasti ruske podjetnice Jekaterine Solomenceve.

Občina namreč pravi, da se je za prodajo velikega zemljišča ob Kaštelu odločila samo zato, ker se je s Solomencevo na tak način dogovorila o sodni poravnavi. Občina in podjetje Putro sta že vrsto let v pravnem sporu, ki ga želi občina rešiti s tem, da podjetju proda dodatna zemljišča. Če bi Putro res moral dobiti dodatna zemljišča, bi bilo najbolj primerno, da bi se z občino dogovorili za obliko javno-zasebnega partnerstva, meni Bandelj, ki opozarja, da je način javne prodaje zemljišča, ki bi imelo že vnaprej znanega kupca, sporen in nezakonit. Takšno obliko posla so občini svetovali zunanji pravni svetovalci. Jekaterini Solomencevi pa tudi občini Piran v različnih urbanistično-pravnih poslih svetuje isti odvetnik – Franci Matoz.

Na Kaštelu je zdaj parkirišče, Rusinja Jekaterina Solomenceva bi tukaj, sredi Portoroža, imela poslovni objekt Plaza s hotelom ali aparthotelom. Foto Boris Šuligoj

Kazensko ovadbo napovedal tudi Kabanica

Tudi Hotov nakup je precej nenavaden, saj so v razpisu za prodajo zemljišča navedene sporne in neuresničljive zahteve do kupcev. Samo na obravnavanem zemljišču brez povezave s Kaštelom ni mogoče zgraditi ničesar, razen fontane, ceste in parka.

Novi lastnik zemljišča bi moral zgraditi 470 parkirišč pod zemljo, kar je nemogoče, če o poslu ni dogovorjen z lastnikom drugega dela zemljišča na Kaštelu. Če bodo hoteli v Piranu razvozlati ta zapleteni nepremičninski posel, se bodo morali sporazumeti trije partnerji. Tudi podjetnik Aco Kabanica je po novembrski dražbi izjavil, da je šlo za poskus prirejene dražbe, zato je napovedal izpodbojno tožbo in kazensko ovadbo proti odgovornim.

Z občine Piran so nam odgovorili, da bo v primeru potrditve sodbe na višjem sodišču občina sklenila pogodbo s FH Investom, vendar pod pogoji dražbe in brez sprememb, ki jih je podjetje zahtevalo naknadno. Občina tudi meni, da lahko izbiro kupca ustavi do sklenitve pogodbe.

Za velik del piranske javnosti je projekt sporen že od začetka, ko so leta 2012 sprejeli občinski podrobni prostorski načrt in tam predvideli gradnjo tako velikega kompleksa, v katerem bi lahko zgradili 70 turističnih apartmajev (stanovanj).