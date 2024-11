Več kot tisoč evrov za kvadratni meter parka

V nadaljevanju preberite:

Občina Piran je ustvarila rekorden zaslužek z zemljišči. Na včerajšnji dražbi so kvadratni meter parcele ob Kaštelu v Portorožu prodali po več kot tisoč evrov. V občinsko blagajno je s prodajo treh parcel kapnilo več kot tri milijone evrov.

Medtem ko se je izrednega proračunskega prihodka župan Andrej Korenika nadvse veselil, je podjetnik Aco Kabanica napovedal izpodbojno tožbo na sodišču in kazensko ovadbo zaradi po njegovem prirejene dražbe, saj so Elto Invest kljub vplačani varščini z nje izločili.

»Zemljišče je bilo podcenjeno. Cenitev zanj je izpeljal Igor Zabukovec, ki je bil tudi cenilec slavne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Če je bila skupna vrednost obeh zemljišč (od Putra 3000 kvadratnih metrov in od občine 2340 kvadratnih metrov) ocenjena na 14 milijonov, je vrednost občinskega zemljišča okoli šest milijonov,« je sklepal Kabanica.

Župan Korenika je njegove navedbe odločno zanikal. Dejal je, da bi bilo zemljišče morda lahko več vredno, če bi bilo mogoče z njim prosto razpolagati. Toda občina bo ohranila posest in za nedoločen čas stavbno pravico. Kabanica pa je dejal, da je bila dražba prirejena, zato je napovedal njeno izpodbijanje na sodišču in kazensko ovadbo proti odgovornim. Prepričan je, da bo pravdanje trajalo najmanj pet let.