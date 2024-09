Javna dražba, ki to ni: Portoroške parcele za (skrite) lastnike družbe Putro

V nadaljevanju preberite:

V četrtek bo občina Piran na javni dražbi prodajala več parcel, katerih izklicna vrednost je nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Za najbolj zanimivo parcelo sredi Portoroža se zdi, da je kupec vnaprej znan in da presenečenj ne bi smelo biti.

Za najmanj 1,043 milijona evrov naj bi jo kupila družba Putro turizem in storitve, katere predstavnica je Ekaterina Solomentseva. Po besedah župana Andreja Korenike občina to parcelo prodaja zato, da bi obudila za mnoge Portorožane sporen prostorski načrt Kaštel iz leta 2012.

Na približno 3000 kvadratnih metrov velikem zemljišču sredi Portoroža, med avtobusno postajo in hotelom Kempinski Palace, so bili pred kakimi 60 leti dve teniški igrišči in dva manjša penziona (Hotel Orion in Hotel Helios) z restavracijo in nekaj turističnimi sobami, a so jih lastniki pred četrt stoletja porušili. Odtlej je tam precej zanemarjeno in neugledno parkirišče. Nekaj časa je bilo v lasti podjetja Itag znanih slovenskih nepremičninarjev.