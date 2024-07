(SATIRA) Kraj, ki ga s »putrom« mažejo na kruh

Minule dni se je marsikdo začudil odločnemu britanskemu zasuku v levo. Kako je to mogoče, zdaj iščejo razloge zaskrbljeni evropski desničarji, ki jih zanaša vse bolj na desno. Stvar je preprosta: če so šli celinci po desni, jim Britanci že po tradiciji ne bodo sledili. Sicer pa oni tako in tako že od kočij dalje vozijo po levi.

Ob tem smo spregledali bistvo. Samo en dan po volitvah je kralj sprejel odstop starega in imenoval novega mandatarja, ta pa je že naslednjega dne vrgel na mizo spisek ministrov. Vase močno zagledani Britanci, ki še zmeraj vozijo po levi, zamenjajo vlado v treh dneh. V Sloveniji se to pri največji hitrosti morda zgodi tri mesece po volitvah. Toliko o slovenski učinkovitosti.

Slovensko javnost je zaskrbelo, kaj se bo zgodilo s poslovno stavbo Splošne plovbe Portorož. Za spremembo je tokrat Slovenec od varčnega Nemca kupil delček slovenske »ladje« in jo vrača v domači pristan. Novi lastniki poslovne stavbe niso Dubajci, še manj Kitajci ali kak ruski oligarh, ampak en malce poseben Portorožan, ki obljublja, da poslovne stavbe ne namerava predelati v stanovanjski blok. Bomo videli, je rekel slepi.

Za Portorož veliko bolj tvegane kocke monopolija so vrgli občinski velmožje, ki so že pred 12 leti sprejeli prostorski načrt Kaštel, po katerem so zabili še kak žebelj v portoroško urbanistično krsto. Vsi občinski svetniki (razen Zore Mužinić) so v času župana Petra Bossmana in podžupanje Meire navdušeno podprli za središče Portoroža poguben zazidalni načrt Kaštel, ljudsko: »pošast«. Ne vemo, kje so imeli županovi uradniki in skoraj vsi v občinskem svetu srce, kje so bili spomeniški varuhi nekoč cesarskega letovišča. Zmagala je logika brezobzirnega kapitala.

Zdaj so iznajdliveži našli dodaten način, kako tik ob plaži uresničiti pet nadstropij visok objekt. Pod zemljo bo 469 zasebnih parkirnih mest, trgovski in gostinski lokal, v nadstropjih pa 66 poslovnih prostorov, ki bodo lahko postali tudi ekskluzivni poslovni apartmaji. Po nekaterih ocenah bi tak objekt lahko unovčili za vsaj 70 milijončkov, za gradnjo pa naj bi jih porabili bistveno manj. Razlika so milijoni, ki vabijo pijavke.

Zemljišče s 3000 kvadratnimi metri je bilo v preteklosti v lasti podjetja Itag (znani slovenski nepremičninarji), prodali so ga podjetju Putro, ki je v lasti Sofi Invest Group, registrirano v Andori, zato pravega lastnika ni mogoče razkrinkati (toliko o preglednosti posla). Podjetje zastopa Ekaterina Solomencova. Njeno ime je povezano še z lastniki drugih dragih nepremičnin v Portorožu. Portoroške parcele nadvse teknejo ruskim dobrostoječnežem. Nasploh imajo Rusi radi Slovenijo, saj je v majhni državici več kot 3000 majhnih in večjih podjetjih, last ruskih podjetnežev, ki se igrajo z nepremičninami kot s ščinkami (frnikolami).

Gradnja apartmajev na Kaštelu je nasedla zaradi zapletenih podrobnosti o posesti parkirišč in zaradi tega, ker je velik del zemljišč okoli Kaštela ostal v občinski lasti, to pa nekako moti dober posel. Župan Andrej Korenika menda želi kraju dobro in je sklenil stvar razvozlati. Vendar nikakor ne z uveljavitvijo predkupne pravice, ki jo je uporabil pri teniških igriščih. Ampak ravno nasprotno – tako, da bo v najkrajšem možnem času tujemu kapitalu raje prodal še dodatnih 2340 kvadratnih metrov občinskih zemljišč, da bo parcela skoraj dvakrat večja in manj občinska.

Domačinom bodo v domačem kraju ostale ceste, krožišča in vse bolj zasoljena parkirnina. Da o dodatni izgubi podobe nekdanjega romantičnega Portoroža ne govorimo. Nekdanji in zdajšnji župani pa bodo ostali prihodnjim generacijam v tako lepem razvojnem spominu, da jim bodo morali postaviti spomenik za vse večne čase.

Ni treba zanemariti, da je zastopnik podjetja Putro z ruskim ozadjem znani odvetnik najbolj znanega dosmrtnega predsednika največje slovenske stranke Janeza Ivana. Če Janezova vzornika Donald in Viktor podpirata Vladimirja Vladimiroviča, potem je seveda čas, da tudi najožji Janezovi sodelavci podprejo ruske kapitalce. Duh časa in stric Joe namigujeta, da se Donald vrača. Janezova čestitka slovenskemu zetu je bila pred skoraj štirimi leti malce zgodnja, ampak daljnovidna. Rusija bo zmagala (menda) pravično vojno, milijoni v Portorožu pa se bodo še naprej vrteli v pravo smer. Zato se zdi razprodaja portoroških parcel tujim dobronamernežem logična. Portorož pa ohranja sloves kraja in dežele, ki ju kapitalci s »putrom« mažejo na kruh.