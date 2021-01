Obeta se rdeča faza epidemije in nekaj olajšanja

Kaj predvideva rdeča faza

Danes bo znano, ali se bodo v šolske klopi lahko vrnili vsaj osnovnošolci prve triade. FOTO: Matej Družnik/Delo



Pri sosedih podaljšujejo ukrepe

»Krivuljo okužb nam je uspelo stabilizirati in obrniti navzdol. A moramo biti realistični, če ne bomo še naprej upoštevali zaščitnih ukrepov, se bomo spet znašli na starem,« poudarja, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vlada bo danes na podlagi sedemdnevnega povprečja novih okužb in števila hospitalizacij odločala o sproščanju nekaterih ukrepov po regijah. Hkrati pa so včeraj v Sloveniji predvidoma prvič zaznali tako imenovani angleški sev novega koronavirusa, ki je zelo kužen.»Ali bomo prešli iz črne v rdečo fazo epidemije, bomo videli jutri, na podlagi podatkov današnjega dne,« je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril predsednik vlade. »Trendi zadnjega tedna niso ravno taki, da bo že jutri lahko vsega konec, vlivajo pa optimizem in v našem interesu je, da jih ohranimo in še pospešimo,« je dejal. Ali bodo osnovnošolci prve triade v ponedeljek lahko sedli v šolske klopi, ni mogel napovedati, poudaril pa je, da če se bo to zgodilo, se bo po tako imenovanem modelu C, ki predvideva manj otrok v razredu. Janša je zagotovil, da bo treba podatke tudi pretehtati z vidika, da sproščanje ukrepov ne bo veljalo za samo en teden, potem pa bi jih spet zaostrili.V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so včeraj potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu – tega sicer niso mogli v celoti potrditi. Šlo je za potnika, ki so ga odkrili že na letališču. Ta mutacija novega koronavirusa je nevarna, ker je še bolj kužna. »Prepričan sem, da imamo angleški sev že dolgo tudi pri nas, podobno kot sosednje države,« je menil Janša.Vlada je skladno z načrtom sproščanja ukrepov za omejitev epidemije pri prehodu s sedanje črne v rdečo fazo določila merilo, da se mora povprečno število okužb v zadnjih sedmih dneh zmanjšati pod 1350 na dan, kar, preračunano na 100.000 prebivalcev, pomeni 450 okužb na dan (glej infografiko). Hkrati tudi število hospitaliziranih bolnikov ne sme preseči 1200. V tej fazi epidemije se zaščitni ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. Slovenija bo, kot kaže, pod to mejo zdrsnila danes.Regijski pregled pokaže, da je pod to mejo sedem regij – podravska, koroška, zasavska, osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska in obalno-kraška. Od tega pogoja je precej oddaljeno le Posavje, druge regije ga lahko dosežejo že v času odločanja vlade o prilagoditvi ukrepov. Vlada je v decembrskem sproščanju ukrepov mejo določila pri 500 okužbah v enem tednu na sto tisoč prebivalcev, kar je bilo nekoliko manj strogo.V rdeči fazi epidemije se poleg vrtcev in prve triade osnovne šole (skladno s prilagoditvijo prostorskim kapacitetam šol) sproščajo tudi nujne laboratorijske vaje za študente, muzeji, knjižnice in galerije, brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin, avtomehanične in podobne servisne dejavnosti, smučišča in nekatere trgovine.Zadnji vrh epidemije je po mnenju strokovnjakov predvsem posledica množičnega testiranja. Smo pa še daleč nad spomladanskim vrhom. Tudi oktobra, ko so se šole zaprle, je bilo 14-dnevno povprečje okužb štirikrat manjše. V sosednjih državah, kjer imajo boljšo epidemiološko sliko, zaščitne ukrepe še naprej podaljšujejo.»Število okužb je še vedno zelo visoko in sedanji pozitivni trend se lahko hitro obrne,« je prepričan Milan Krek. Na davek, ki smo ga plačali po božično-novoletni sprostitvi ukrepov, je opozorila tudi direktorica koprskega zdravstvenega doma. »Že zdaj je težje priti na preglede v bolnišnico, bojim se, da bi se stvari še zaostrile,« je dodala.