Oblakov rdečega prahu nad jeklarno ne bo več

V družbi Sij Metal Ravne bodo končno odpravili občasne izpuste oblakov rdečega prahu s kovinskim vonjem iz jeklarne, ki so kljub zagotovilom, da ni strupen, več let vznemirjali občane mesta Ravne na Koroškem in okolice.

V drugi največji jeklarski družbi v skupini Sij so testno zagnali nov odpraševalni sistem. Zanj so odšteli 2,7 milijona evrov.

Iz družbe so sporočili, da z naložbo v novi odpraševalni sistem učinkovito zajemajo razpršene emisije, ki nastajajo pri proizvodnji jekla v elektroobločni peči. To pomeni, da sicer nenevarnih rdečih oblakov prahu, ki so se občasno pojavljali nad jeklarno, v njih pa je bil pretežno železov oksid, ne bo več.

Kristijan Plesnik, vodja investicij v družbi Sij Metal Ravne: »Novi sodobni odpraševalni sistem ima trenutno najnaprednejšo tehnologijo za zajemanje emisij ter filtriranje in zbiranje prašnih delcev, ki nastanejo v elektroobločni peči med proizvodnjo jekla, ter zagotavlja najučinkovitejšo zaščito pred emisijami dimnih plinov in emisijami hrupa.«

Projekt je izvedlo slovensko podjetje Handte-Ost Zaščita okolja, ki ima po zagotovilih skupine Sij tako doma kot v tujini dolgoletne izkušnje z nudenjem rešitev za čiščenje odpadnih dimnih plinov v težki industriji.

Občasni izpusti rdečega prahu so se pojavljali zaradi izrednih dogodkov pri proizvodnji jekla ter nepredvidenih okvar. V družbi so pristojne inšpekcijske službe redno opravljale preglede z različnih področij, tudi trajnih meritev prahu in občasnih meritev na odpraševalni napravi. Pri pregledih niso zaznali prekoračitev oziroma nepravilnosti.

Zamenjava v vodstvu družbe

Jernej Močnik bo vodenje družbe prevzel s 1. januarjem. FOTO: Dobran Laznik

Naložba v novo odpraševalno napravo pa ni edina niti največja letošnja v družbi, ki je tretja največja proizvajalka orodnih jekel v Evropski uniji. Nedavno so zagnali novo, 6,8 milijona evrov vredno napravo za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4.

Ravenskim jeklarjem bo omogočila povečanje proizvodnje in prodaje vrhunskih jekel kar za 60 odstotkov. Gre za še boljša in čistejša jekla, po katerih povprašujejo v najzahtevnejših industrijah, kot so energetika, naftna in plinska industrija, letalska in druge.

V družbi so z Institutom »Jožef Stefan« in partnerji iz tujine v okviru mednarodnega projekta Etekina (Heat pipe technologies for industrial applications) zagnali tudi pilotno napravo za uporabo odvečne toplote, ki nastane pri proizvodnji vrhunskih jekel.

Dimne pline s temperaturo 450 stopinj Celzija, ki so prej prehajali v ozračje, po novem 47-odstotno izkoristijo. Večji del toplote vračajo v peč kot dodatno segret zgorevalni zrak, preostanek pa uporabljajo za ogrevanje prostorov. V okviru projekta Etekina se preizkušajo trije prototipi v treh energetsko intenzivnih proizvodnjah, in sicer jekla (v Sloveniji), aluminija (v Španiji) in keramike (v Italiji).

V Siju Metalu Ravne se s 1. januarjem obeta tudi kadrovska sprememba. Družbe ne bo več vodil Borut Urnaut, ki mu je potekel dogovorjeni dvoletni mandat. Njegov položaj bo zasedel Jernej Močnik, dosedanji izvršni direktor za finance.

Kot so sporočili iz skupine Sij, Borut Urnaut ostaja v družbi kot del najožje vodstvene ekipe. Kot svetovalec bo sodeloval na področju razvoja novih izdelkov in trgov.