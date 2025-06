Obračunavanje v koaliciji

SD in Levico, kjer so predsednika vlade Roberta Goloba ves teden pred odhodom v Haag pozivali, naj ne podpre zvišanja izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, so danes dodatno razburile njegove izjave »o piar igrah« in sporočila njegovega kabineta, češ naj nehajo, saj da so ta izhodišča podprli tudi sami, in sicer na četrtkovi seji prejšnji teden. O tem je najprej poročal N1.

Sejo vlade so z izhodišči za udeležbo predsednika vlade Roberta Goloba z delegacijo razširili v sredo opoldne, a jih, kot kaže razburjenje, nihče od ministrov ni prebral. Tako so jih ob koncu paketno potrdili vsi prisotni – precej ministrov je bilo sicer menda odsotnih. To se praviloma stori po vprašanju, ali kdo čemu nasprotuje. Zato je koordinatorica Levice Asta Vrečko to tolmačila z besedami, da »niso podprli nobenega sklepa«.

Kot je pojasnila sama, je bila pri tej točki sicer odsotna, enako je za medije navajal tudi predsednik SD Matjaž Han, a da je pred sejo vlade izrazila svoje nasprotovanje tej zavezi. Odsotna je bila sicer menda večina ministrov obeh strank, a gradivo je formalno na vlado poslalo prav zunanje ministrstvo Tanje Fajon, nekdanje predsednice SD. Sama je bila tačas na službenem potovanju, zato so kritike v SD že usmerili na njeno državno sekretarko Melito Gabrič. Vsebinsko pri pripravi gradiva sicer sodeluje tudi kabinet predsednika vlade in v tem primeru ministrstvo za obrambo.

A ne glede na tolmačenje obeh manjših koalicijskih strank se je tišina oziroma odsotnost njihovih ministrov spremenila v sklep, da vlada sprejema izhodišča. Kaj točno v tem gradivu piše, sicer ni jasno, saj je označeno s stopnjo tajnosti interno. »Nikjer v gradivu ne piše, da bo Slovenija podprla dvig na pet odstotkov BDP. Piše pa, da ostaja Slovenija zavezana obrambni resoluciji, kjer je bila Levica proti in je tudi predlagala posvetovalni referendum,« pa je vztrajala Asta Vrečko in napovedala, da se bodo pri proračunih borili, da se sredstva ne bodo večala na pet odstotkov.

V Levici naj bi se o tej temi širše pogovorili na svetu stranke, a slišati je ocene, da so se znašli v precej nezavidljivi situaciji, saj si želijo končati svoje projekte, kot so gradnja stanovanj, pokojninske spremembe, dolgotrajna oskrba ... A njihov odhod iz koalicije bi najverjetneje to preprečil.

Morda še bolj pa so ogorčeni v SD, kjer so zaradi preteklih afer že dlje časa v slabih odnosih z Gibanjem Svoboda. A odhod iz koalicije jim preprečujejo slaba javnomnenjska podpora oziroma tudi dejstvo, da bi največja koalicijska stranka lahko vladala do parlamentarnih volitev pravzaprav sama. Slišati je bilo mogoče pozive o sklicu koalicijskega vrha.