Obstranci, ki si želijo svetlobe predsedniških volitev

V predsedniški tekmi sta se oblikovala dva tabora kandidatov. Med favorite sodijo obe levosredinski kandidatki Nataša Pirc Musar in Marta Kos ter kandidat s podporo SDS Anže Logar. V to skupino sociolog na FDV in politični analitik dr. Samo Uhan uvršča še kočevskega župana Vladimirja Prebiliča. V drugo skupino obstrancev pa sodijo vsi drugi do zdaj napovedani kandidati.

Po oceni Uhana v tabor resnih kandidatov na jesenskih parlamentarnih volitvah poleg kandidatov obeh največjih parlamentarnih strank, Gibanja Svoboda in SDS, sodita še Nataša Pirc Musar in »sredinski« Vladimir Prebilič, vse druge kandidature, napovedane in tiste, ki se še utegnejo napovedati – z izjemo Ljudmile Novak –, pa med volilni drobiž.