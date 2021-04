Obveščevalno-diplomatske igre na parlamentarnih tleh

Nekdo, ki pozna mednarodne odnose, non-paperja ne jemlje resno. Je pa ga mogoče zlorabljati za politične manipulacije.

Andrej Rupnik

Politična razprava o non-paperju o Zahodnem Balkanu, ki ga evropska javnost in diplomacija povezuje s Slovenijo, se je preselila v državni zbor. Poskus razprave o dokumentu, ki buri duhove v regiji, je spodletel, saj so koalicijske stranke obstruirale sejo komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), kjer je bila napovedana razprava o vlogi in aktivnostih Sove, povezanih z non-paperjem ter morebitnem vplivu dokumenta na nacionalno varnost.Koalicijski poslanci trdijo, da njihova odločitev za obstrukcijo ni povezana z vsebino seje. »V koaliciji nimamo nobenih težav, da bi sodelovali na takšni seji, še več, želeli bi si, da bi bile takšne seje odprte za javnost, da se natančno tudi ve, kako in kaj, in da stvari, ki ne obstajajo, ni,« je pred obstrukcijo seje Knovsa povedala poslanka SDSRazlog za nesodelovanje na sejah je po njenih besedah v nespoštovanju poslovnika državnega zbora s strani predsednika Knovsa Matjaža Nemca iz SD. Koalicija je po njeno decembra predlagala sklic seje odbora glede zaposlovanja na Sovi, a nadaljevanja že začete seje do danes še ni bilo. »Gre za res neresno delo predsednika Knovsa,« meni Bah Žibert.Podpredsednik Knovsa(LMŠ) je obstrukcijo koalicije ocenil kot poskus, kako se izogniti temu pomembnemu vprašanju. Opozicija, ki ima večino v komisiji, želi odgovor na vprašanje, kako se je sploh zgodilo, da so Slovenijo začeli v mednarodnih krogih povezovati z idejami iz non-paperja. Medved pričakuje, da bi predsednik vlade Janez Janša jasneje povedal, da Slovenija ne spreminja svoje politike do Zahodnega Balkana, predvsem pa da bi zanikal obstoj non-paperja.Članica Knovsa iz vrst SMC Monika Gregorčič pa je povedala, da bo non-paper naslednji teden obravnaval tudi odbor za zunanje zadeve državnega zbora, ki mu predseduje. Za razliko od Knovsa ima koalicija tam večino, zato je v odboru za zunanje zadeve pričakovati drugačen ton in druge vidike razprave o non-paperju.»Nekdo, ki pozna mednarodne odnose, tega non-paperja ne more resno jemati. Ni profesionalen dokument. Je pa mogoče dokument zlorabljati za različne politične manipulacije. Resen državnik ali politik tega ni pisal, so pa v njem ideje, ki se že dlje časa pojavljajo na Zahodnem Balkanu,« nam je povedal bivši šef Sove, ki se je kot direktor obveščevalne agencije srečeval s številnimi non-paperji.Rupnik dopušča možnost, da je non-paper lahko del obveščevalnih iger: »Za njim lahko stojijo obveščevalni ali paraobveščevalni sistemi. Ena od taktik obveščevalnih služb je, da nekaj zapakirajo tako, da izgleda abotno, kot pričujoči dokument, v resnici pa dosežejo določen cilj.« Zakaj Janša do zdaj ni odločno zanikal obstoja non-paperja, ki se povezuje s Slovenijo, Rupniku ni jasno.