Od 23. avgusta hitri antigenski testi za večino ne bodo več brezplačni

Vrste pred točkami za hitre teste bodo od 23. avgusta najbrž preteklost. FOTO: Blaž Samec/Delo

Cena storitve ne bo smela preseči višine povračila stroškov

FOTO: Leon Vidic/Delo

Hitri antigenski testi na novi koronavirus bodo od 23. avgusta brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več. Vlada je namreč v uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, ki jo je sprejela na današnji dopisni seji, na novo določila upravičence.Tako se bodo iz proračuna zagotavljala sredstva za hitre teste za osebe, ki se iz medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar izkažejo z zdravniškim potrdilom, ter za tiste, ki niso prebolele covida-19 oziroma niso polno cepljeni, lahko pa »povzročijo širjenje covida-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje«.Kot so navedli v sporočilu po dopisni seji vlade, so to uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke.Uredba tudi določa, da se za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat. Način izvajanja samotestiranja pa natančneje določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.Najvišjo višino povračila in način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov bo določil minister s sklepom, ki ga bo objavil na spletni strani ministrstva za zdravje. Ko bo izvajalec programov opravljal hitre antigenske teste za samoplačnike, pa cena storitve ne bo smela preseči višine povračila stroškov, kot jo bo določil minister s sklepom, je še zapisano v sporočilu po dopisni seji vlade.Presejalni program se bo izvajal, dokler ne bo dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje koronavirusa, so napovedali v sporočilu.Da ob predvidoma sredine avgusta hitro testiranje ne bo več brezplačno, je prejšnji teden napovedal predsednik vladea. »Za testiranja smo do sedaj porabili 60 milijonov. Ali v času, ko imamo na voljo brezplačno cepljenje, lahko zahtevamo od tistih, ki so cepljeni, da plačujejo teste za tiste, ki se ne odločijo za cepljenje?« je izjavil. Kot je dodal, je tudi trend v Evropi tak, da testiranje ni več brezplačno.