Janševe težke besede Veselinoviču, ki so se znašle na sodišču

Pred časom je politični funkcionar zapisal, da je neverjetno za Evropsko unijo v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi Slovensko tiskovno agencijo (STA) in za to mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike. Gre za tvit, ki se nanaša na nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča, in za očitek, ki ga je nanj naslovil takratni premier Janez Janša. Zaradi tega tvita se je v Celju začela sodna obravnava.

Kot je dejal Ali Žerdin, ima Veselinovič nekaj razlogov, da okarakterizira ta zapis kot hudo žaljivo obdolžitev. Zdaj bo sodna veja oblasti presojala, ali ima predsednik vlade tolikšno mero svobode govora, da nekomu očita sodelovanje pri umoru.

Komplimenti Veselinoviču, da ni vzel tega kot navadno žalitev, ki jih je bilo vsak dan veliko na to temo, pravi Janez Markeš, ampak je to postavil na oder in poiskal pravico na sodišču. V zdajšnjem družbenopolitičnem trenutku je to tudi opomnik, kam odhajamo, ko odhajamo nazaj v oblast, kakršno smo že videli, katere nevarnosti nam pretijo.

Če milejše rečemo, sovražni govor, kar je tudi tema obdelovanja v tem družbenem trenutku. Nastaja celo politično telo, ki se bo s tem ukvarjalo, ko je premier Robert Golob povabil Niko Kovač, da bi predsedovala temu telesu. Markeš pravi, da je to dober uvod v dogajanje na sodni obravnavi v Celju.