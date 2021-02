Od srede do srede: O vrnitvi Jožeta P. Damijana

tokratni pogovor začne z omembo ambicije, da bi se politični center oziroma leva sredina znova povezala. »Te usluge ponuja, profesor na Ekonomski fakulteti in oseba, ki je pred meseci predstavila idejo Koalicije ustavnega loka. Po konstruktivni nezaupnici, katere osrednja osebnost je zatem postal, se očitno dinamika političnega dogajanja v levem centru ne končuje, pač pa se skuša ponovno vračati k problemu razdrobljenosti,« pove.»Koalicija ustavnega loka se je začela kot ideja z neko intelektualno pobudo precej uglednih ljudi, ki so skušali povedati, kar sedaj ponovno poskuša Damijan,« meni. »To pomeni, da je prvi poskus spodletel. Manever z Erjavcem je spodletel, kar je bilo jasno. Drugega kot spodleteti ni mogel.«»Tokrat pa ne gre za Koalicijo ustavnega loka. Še vedno gre za ustavnost in vrline, ki bi sledile moderni liberalni demokraciji, a naj bi, če prav razumem, nastala nova stranka, ki bi bila liberalno-socialna. Postala naj bi največja politična sila po vzoru LDS oziroma tega, kar je nekoč številčno pomenila,« nadaljuje Markeš. »Ponazarjala naj bi potrebo po ponovni vzpostavitvi liberalne demokracije, kar je zelo dobra ideja. V času od propada LDS smo se naučili nekaterih nevarnosti in pasti. Denimo orbanizacije Evrope, katere posledica je tudi janšizacija Slovenije. Znova je tu potreba po tem, za kar smo mislili, da je samoumevno, Jože P. Damijan pa se, potem ko se je umaknil v ozadje, znova vrača kot osrednji lik. Ideja je dobra.«»Potegniva zgodovinske paralele,« nadaljuje Žerdin. »Leta 1994 je na Bledu potekala serija kongresov stare LDS, socialistov, zelenih in demokratske stranke. Končali so se z združitvijo in nastankom nove LDS. To podjetje je vodil. Je mogoče med Drnovškom in Damijanom potegniti kakšne paralele?«»Mogoče bi bilo smiselno, da bi pri tem sodelovali nekateri izkušeni politiki, konkretno. Govori se o 450 intelektualcih. Stvar je vredno nastaviti in jo premisliti. Če bi šlo za intelektualce, ki bi iskali vrnitev liberalne demokracije kot pojava, ne kot Drnovškove stranke, ki je preživeta tranzicijska stranka. Liberalne demokracije kot nečesa, kar bi v postopulističnem obdobju vrnilo civilizacijo na podoben način, kot to v ZDA počnetaali, ki jemljeta Ameriko iz rok. Kontinuitete z Drnovškovo LDS ne vidim.«