Od srede do srede: Je Erjavec lahko alternativa Janši?

V tokratnem videokomentarju sta se Delova komentatorjaindotaknila perspektive slovenskega političnega prostora. Zdi se, da je med potencialnimi kandidati za mandatarja, če bi konstruktivna nezaupanica seveda uspela, tudi, je uvodoma povedal Žerdin. »Njega oba poznava dolgo časa, saj je star politični maček, morda bi lahko namesto oznake maček rekla tudi lisjak. Postavlja pa se vprašanje, ali je ta možak lahko primerna alternativa sedanjemu predsedniku vlade –.«Markeš odgovarja, da gre za široko polje premisleka in debate. Sam upa, da do tega ne bo prišlo. Če pogledamo analitično, pa je očitno ponudba na mizi. »Kolikor poznam Erjavca, je to pozicijo izsilil, verjetno je sam predlagal ali morda šel do tistih, ki si bi želeli, da Janša ne bi bil več predsednik vlade, in izrazil pripravljenost za to pozicijo pod določenimi pogoji. In seveda navsezadnje ponuditi najboljšo možno alternativno – samega sebe. Tako je bilo verjetno videti, saj je taka njegova politična metoda.«Vprašanje pa je, ali je to za Slovenijo res alternativa, opozarja Markeš. Kot nadaljuje, imamo po eni strani argumente, ki pravijo, da je to vlado treba zamenjati, ker je tako škodljiva, da bi bilo dobro sprejeti kakršen koli ukrep, da bi imeli katerega koli mandatarja, samo da ne bi bil tako škodljiv in ogrožajoč, kot je ta. »In lahko si predstavljamo oziroma se postavimo v kožo vseh segmentov: v javni upravi, v medijih, mogoče celo v gospodarstvu, zlasti pa na javnih medijskih pozicijah, kot sta RTV in STA, in v kulturi – ki bi dejansko in upravičeno tako razmišljali. Ki bi rekli, kdorkoli je boljši, ker slabše od tega ne more biti. Nihče ni tako brutalen, revanšističen, iracionalno sovražen, kot je ta. Ta del bi vsekakor razumel.« A kot meni Markeš, se postavi vprašanje, ali je edina prava smer politike v Sloveniji biti nejanša, biti antijanša – ne pokazati nikakršnega izvirnega, smiselnega in v jutrišnji dan usmerjenega koncepta?