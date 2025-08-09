  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

    Zdaj bodo pripravili pogodbo in jo z Leonardom tudi sklenili, so navedli na ministrstvu.
    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel
    STA
    9. 8. 2025 | 09:55
    9. 8. 2025 | 09:55
    2:07
    Odločitev ministrstva za notranje zadeve, da namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč kupi od družbe Leonardo, je pravnomočna. V roku za zahtevek za revizijo, ki se je iztekel opolnoči, namreč drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland tega ni storil. Zdaj bodo pripravili pogodbo in jo z Leonardom tudi sklenili, so navedli na ministrstvu.

    Na razpisu ministrstva za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, je Leonardo ponudil ceno 31.964.000 evrov z DDV, Airbus Helicopters Deutschland pa 30.365.087 evrov z DDV. Ministrstvo je izbralo Leonarda, saj drugi ponudnik ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.

    Razpis so na ministrstvu 14. maja ponovili po neuspešnem lanskem razpisu. Prvotni rok za oddajo ponudb je bil 16. junij, nato pa so ga podaljšali do 23. junija. Odločitev o oddaji naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih helikopterjev so objavili 29. julija.

    Pomanjkljivo in strokovno sporno?

    Sekcija za urgentno medicino pri zdravniškem društvu in sekcija reševalcev v zdravstvu pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege sta izrazili nezadovoljstvo z izbiro in pozvali k ustavitvi razpisa. Njegovo izvedbo so namreč ocenili kot pomanjkljivo in strokovno sporno.

    Njihovemu pozivu so se pridružili v poslanski skupini SDS, v NSi pa zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ glede nakupa. Tudi oni v predlaganih sklepih med drugim zahtevajo razveljavitev razpisa.

