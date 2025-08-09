Iščejo vzgojitelje in učitelje, a večinoma za določen čas

V nadaljevanju preberite:

Ocene, koliko učiteljev in vzgojiteljev primanjkuje, se še vedno zelo razlikujejo, a govorimo o več tisočih. V praksi to pomeni, da imajo v vseh šolah učitelje s povečanim obsegom dela in da poučuje kader, ki nima ustrezne izobrazbe. Na poziv ministrstva za vzgojo in izobraževanje upokojenim učiteljem se je do zdaj odzvalo deset kandidatov. Zavod za zaposlovanje ima objavljenih okoli 570 prostih delovnih mest za vzgojitelje in učitelje, a kljub vsemu pomanjkanju ima večina samo pogodbe o zaposlitvi

za določen čas.