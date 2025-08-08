Dončić zadel prvo trojko, spremljamo izenačen dvoboj (1. četrtina)

Košarkarski petek za navdušence bo zelo pester. V Stožicah je bila že dve uri pred tekmo velika gneča, nihče ni želel zamuditi možnosti, da Luko Dončića za nekaj minut vidi že med ogrevanjem. Luka je prve obiskovalce nagradil tudi s podpisi, preden se je umaknil v garderobo.

Zdaj bo pozornost usmerjena k košarki. Svetovni prvaki Nemci so v Ljubljani brez Dennisa Schröderja, igral pa bo prvi zvezdnik Franz Wagner, ki blesti v dresu Orlanda. Vendarle pa bo tokrat bolj v ospredju podoba Slovenije, od začetne peterke, ki brez Vlatka Čančarja in Josha Neba še ni definirana, pa do rotacij, za katere se bo danes odločil selektor Aleksander Sekulić.

FOTO: Leon Vidic

Koliko minut bo na parketu preživel Luka, bo odvisno predvsem od njega in od počutja. Tudi njegovi soigralci še niso povsem nared, nenazadnje bo za vse to prvi pravi tekmovalni preizkus tega poletja. Sekulić se je odločil in danes na tribuni pustil Vita Hrabarja, Leona Stergarja, Eda Murića in Marka Padjena.

1. četrtina

Slovenija je tekmo začela v postavi Dončič, Nikolić, Hrovat, Omić in Ščuka. Prvo točko je za Slovenijo dosegel Ščuka s črte prostih metov, nato je že prvi met za tri točke Dončića šel skozi obroč. Luka je po pričakovanjih diktiral ritem igre, ni mu šlo le pri prostih metih, zato pa je lepo podajal - tudi pod koš, kjer je Alen Omić že občutil, kaj pomeni igra s št. 77. Nemci so se predstavili z zelo agresivno obrambo po celem igrišču, vsaj prva polovica prve četrtine je minila v zelo tekmovalnem, nič kaj prijateljskem ritmu. Sekulić je nato v igro poslal Zorana Dragića, Jurkovića in Prepeliča.