Odločitev o tem, kakšno vodo bomo pili, danes skozi prvi sito

Koalicija tako ...

Ministrstvo za okolje in prostor o zakonu o vodah

Novi predlog zakona o vodah bo razbremenil vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oziroma vlog, kar za stranke – predlagatelje posledično pomeni, da se v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oziroma ukinjajo dosedanji dolgotrajnejši postopki sprejetja uredbe na vladi, hkrati pa se stranke s tem sočasno finančno in časovno razbremenjujejo.



Predlogu spremembe 69. člena ZOV je dodana varovalka, da je gradnja nevarnih objektov možna tudi na vodovarstvenem območju (VVO), vendar le, če je v vodovarstveni uredbi to tako določeno in to nima bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda.



Danes je mnogo nevarnih objektov lociranih na območjih vodovarstvenih pasov, ne nazadnje je skoraj pol Ljubljane na območju vodovarstvenih pasov Ljubljanskega polja in je vse odvisno od tehnologije procesov, ki jih tam opravljajo. Primeri nesreč pa se tudi dogajajo in tudi za te primere obstojijo načrti in dokumenti, po katerih je treba ravnati, da se prepreči kakršnokoli onesnaženje virov pitne vode. MOP se strinja z mnenjem, da je in bo ključna implementacija teh predpisov v praksi, kar bo nadziral in izvajal s poostrenim inšpekcijskim nadzorom in drugimi oblikami nadzora.



Spremembe na področju priobalnih pasov pa ne prinašajo prav nič novega z vidika preverjanja pogojev za gradnjo, saj je bilo na priobalnem pasu že sedaj možno marsikaj graditi, če so bili izpolnjeni določeni pogoji. Zdaj se spreminja samo postopek in spušča nivo preverjanja izpolnjevanja pogojev za gradnjo na priobalnem pasu z Vlade RS z uredbo na Direkcijo RS za vode z odločbo. MOP verjame, da bo direkcija kritično in učinkovito, predvsem pa hitreje, kot je to počela vlada do sedaj, preverjala izpolnjevanje vseh teh pogojev in v primeru izpolnjevanja istih pogojev potencialno dopustila gradnjo na tem pasu.

... opozicija drugače

Komunalce skrbijo vodni viri



Vizjak: Rog, Litostroj, Lek ... so na vodovarstvenih območjih



Slovenija kot porcelan

Miha Stegel, prvi mož Civilne iniciative Danes. Foto Osebni Arhiv



Bianco pooblastilo vladi?

Preskrba s pitno vodo, ki jo utegnejo spremembe zakona o vodah (ZOV), kot jih predlaga vlada, trajno ogroziti, v dva tabora ni razdelila le vlade in nevladnikov, temveč tudi politiko. Zaradi nameravanih sprememb so na nogah tudi komunalna podjetja. Odločitev o tem, kakšno vodo bomo Slovenci v prihodnje pili, gre danes skozi prvo sito: o njej bo čez slabo uro razpravljal odbor državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor.Zasavski in anhovski okoljski aktivisti pozivajo ne le člane odbora, temveč vse poslance, naj zavrnejo predlagani zakon in naj v bodoče, če ga bodo spreminjali, to počno v skladu z aarhuško konvencijo, z našo ustavo, z evropsko direktivo, s sodno prakso sodišča EU, z zakonom o varstvu okolja in tudi s poslovnikom državnega zbora.Obenem nasprotujejo temu, da je vlada že po javni razpravi »ustvarila nove amandmaje« k ZOV, s čimer da je spremenila vsebino predloga, opozarjajo pa tudi na skrajšani postopek sprejemanja zakona. Ker ne gre za manj pomembne spremembe predpisov, temveč za zadevo, ki potrebuje »tehten, strokoven in natančen razmislek«, zahtevajo redni zakonodajni postopek.Ne glede na vse pa koalicija – SDS, SMC in NSi – predlaga spremembo 37. člena ZOV, ki se nanaša na posege na vodna in priobalna zemljišča. Dodajajo novo točko, ki prinaša še eno izjemo, to je gradnjo objektov v javni rabi po gradbenem zakonu. Gre za nestanovanjske objekte, kot so gostinske, poslovne, upravne, trgovske, obredne … stavbe in za javne površine, kot so ceste, trgi, tržnice, igrišča, parki, parkirišča, rekreacijske površine …Okoljevarstveniki iz zasavskega Eko kroga in anhovskega Eko Anhovo in dolina Soče ter civilne iniciative Danes so ogorčeni, ker da se prav z »gradnjo objektov v javni rabi po gradbenem zakonu« dodatno širi nabor možnih gradenj na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki lahko negativno vplivajo na stanje voda.Okoljevarstvenikje za Delo že včeraj »razgalil«, kaj bi omogočil spremenjeni ZOV, kot ga predlaga vlada. Dejal je: »Na vodovarstveno območje bi se rada širila Magna, za štirikrat želijo povečati območje mariborskega letališča, nekdanji Pinus, sedaj Albaugh, želi šestkrat povečati manipulacije z glifosatom, poleg tega so na vodovarstvenih območjih stalne težave z odlagališči odpadkov in še kaj bi se našlo.«Levica bi črtala sporno dikcijo 69. člena, po kateri bi bila gradnja objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, v katero so vključene tudi nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih dovoljena na podlagi akta iz 74. člena zakona, ki ga predpiše vsakokratni minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje. Gre za določbo, ki ni bila predmet javne obravnave in se je v zakonu znašla naknadno.Prav ta določba bi tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora »bistveno zrahljala« obstoječo prepoved gradnje objektov in naprav, kjer se uporabljajo nevarne snovi na vodovarstvenih območjih. Minister bo z aktom lahko določil izjemo od zakonske prepovedi gradnje proizvodnih naprav in postavljanja odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih. Po mnenju Levice je takšna ureditev nesprejemljiva, saj bi bistveno poslabšala varovanje voda v državi, zlasti voda, ki so namenjene preskrbi s pitno vodo, v primeru nesreče v obratu, v katerem se uporabljajo nevarne snovi ali na odlagališčih smeti nad vodovarstvenimi območji., direktor zbornice komunalnega gospodarstva, poziva k zavrnitvi amandmaja k 4. členu predlaganega zakona, ker se ne strinja, da bi lahko vlada, če bi bila zanje sporna dikcija sprejeta, posege na vodovarstvena območja dovolila, če to ne bi imelo bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost vode. Treba je ohraniti absolutno prepoved, zapisano v 69. členu zdaj veljavnega ZOV, pravi Zupanc v imenu zbornice, v katero se poleg večine slovenskih komunalnih podjetij združuje tudi velika večina izvajalcev preskrbe s pitno vodo, ki odgovarjajo za njeno zdravstveno ustreznost. Predlagana sprememba po njihovem predstavlja »preveliko tveganje za ogrožanje vodnih virov s pitno vodo in posledično tudi njeno zdravstveno ustreznost«.Odbora se je udležil tudi okoljski minister, ki je pozval k sprejemu koalicijskih amandmajev novele enega najkompleksnejših zakonov, kot je imenoval ZOV.Novelo je pripravil Mop, prinaša pa dve bistveni spremembi: možnost, posegati v prostor tudi na priobalnem in vodnem zemljišču, če gre za objekte v javni rabi po gradbenem zakonu.»Večkrat se je pobuda iz lokalnega okolja pojavila, da bi ob reki, denimo, gradili čolnarno,« je dejal minister, » a glede na obstoječi ZOV je bilo to praktično nemogoče. Ko smo v državi temu želeli ugoditi, smo zoževali priobalni pas. Z novelo pa omogočamo poseg v prostor v priobalnem in vodnem zemljišču – seveda pod določenimi pogoji.«Na VVO so bili zgrajeni Rog, Litostroj, Lek … in vsi so uporabljali nevarne snovi, je še dejal minister Vizjak in kot neutemeljene označil očitke, da z ZOV vlada posega v neoporečnost vode. Sicer pa je o spornem členu, ki ni bil v javni obravnavi, dejal, da je razlog v tem, »ker ga je v medresorski obravnavi predlagalo gospodarsko ministrstvo«.iz CI Danes je ponovil očitek pripravljalcem ZOV, češ da dopušča gradnjo proizvodnih obratov z dejavnostjo nevarnih snovi. »Slovenija je dragocen porcelan, z njim ne gremo zabijat žebljev,« je dejal v prispodobi in pozval k ohranjanju neoporečne pitne vode – ne glede na težnje gospodarstva ali kapitala. Nujno mora za »rdečo črto« poskrbeti država in državni zbor, je dejal, zato naj poslanci zavrnejo spremembe 69. in 37. člena predloga ZOV. Izjeme bi po Stegelu pomenile veliko spremembo: »Zato smo proti temu, da jih vnesemo v zakon, saj je treba pitne vire zavarovati. Možnosti nesreč z nevarnimi snovmi ni mogoče preprečiti.«iz LMŠ je posvaril, da bo lahko vlada, če bo ZOV sprejela v predlagani dikciji, po svoji arbitrarni oceni presojala, za katera območja ne bodo veljale omejitve: »S tem bo dobila novo bianco pooblastilo, ki ga bo lahko uporabljala samovoljno. Ko gre za pitno vodo, ne smemo dopustiti nobenih lukenj v zakonodaji in izjem. Če bo vlada z uredbami lahko posegla v zakon, bo kršeno eno temeljnih načel pravne države – načelo zakonitosti pravnih aktov.«»Ljudem ne odrekamo pravice do zdrave pitne vode. Tudi ZOV se dosledno zavzema za to in za ohranitev neoporečnih vodnih virov. Zakaj je narobe, če se ob Velenjskem jezeru na priobalnem, pa tudi na vodnem zemljišču, denimo razvijajo določene dejavnosti?« je odbor spraševal minister in dejal: »V Sloveniji bomo ohranili pitno vodov v še boljšem stanju kot je, in na to ZOV nima nobenega vpliva oziroma ga ima le, če ga želi tako prikazati opozicija.«