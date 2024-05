SD samozavestno v boj za dva evropska poslanska mandata

Predsednik SD Matjaž Han računa na en evropski poslanski mandat, ob ugodnem razpletu za stranko, pa ne izključuje dveh mandatov, kolikor jih je dobila na volitvah leta 2019. Drobitev političnih sil na levi sredini SD verjetno ne bo škodila, izvedba referendumov na dan volitev pa bolj škodi kot koristi njihovemu političnemu polu, so neuradne ocene iz stranke.

»Če želiš zadeve spreminjati na bolje, potrebuješ ekipo. V SD imamo ekipo verodostojnih socialnih demokratov, ki so skozi svojo življenjsko pot dokazali, da lahko nekatere stvari spreminjajo na bolje,« je vložitev liste kandidatov SD za volitve v evropski parlament pospremil predsednik SD Matjaž Han. Junijske evropske volitve označuje za prelomne za Slovenijo in za celo Evropo.

»Če želimo imeti varno, mirno in razvojno Evropo, potem moramo imeti močno socialno demokracijo tudi v Evropi,« je dejal Han, ki je v luči dolga stranke SD ki se giblje okoli dveh milijonov evrov, napovedal finančno zelo skromno volilno kampanjo. »Stisk roke, pogovor z ljudmi, predvsem pa vizija, kaj želimo, ki ne stane nič«.

Glede vsebinskih izhodišč in ideoloških poudarkov za kampanjo SD je bil bolj konkreten nosilec liste SD Matjaž Nemec. Trdi, da bodo v SD zastopali vrednote, ki so gradile EU. »Pred nami so prelomne volitve, ki bodo zaznamovale življenje generacij. Volitve ne bodo zaznamovale samo evropskega parlamenta, ampak tudi bodočo smer, ki jo bo EU prehodila,« je napovedal Nemec, ki se bo s tovariši na listi SD boril, da »ohranimo močno Evropo v njeni solidarnosti, kjer bodo državljani deležni dostojnega življenja za dostojno opravljeno delo«.

Grošelj se vrača v evropsko tekmo Jutri bosta kandidatni listi za evropske volitve vložili največja vladna stranka Svoboda in največja opozicijska stranka SDS. Slednja velja za favoritko volitev, javnomnenjske sondaže pa stranki kažejo na štiri evropske mandate. S precej več turbolencami pri sestavljanju svoje liste se je soočala Svoboda, po več preobratih pa se je končalo tako, da bo stranko na evropske volitve povedla dosedanja evropska poslanka Irena Joveva. Drugi aktualni poslanec stranke – oba je Svoboda nasledila od LMŠ, Klemen Grošelj, se po razhodu s Svobodo vključuje v evropsko tekmo kot nosilec liste Zelenih Slovenije. Ker gre za neparlamentarno stranko, morajo do četrtka, ko je zadnji dan za vlaganje kandidatnih list, zbrati 1000 overjenih podpisov podpore volivcev. Neuradno je mogoče slišati, da glede na dosedanji potek, z zbiranjem zadostnega števila podpisov ne bo težav.

Evropske volitve bodo tudi prvi volilni preizkus novopečenega predsednika stranke Matjaža Hana, ki pravi, da v primeru slabega rezultata stranke na volitvah ne bo bežal stran od odgovornosti. »Upam, da smo vsej slovenski javnosti pokazali, kaj je notranja demokracija v stranki. Prvi človek stranke je zmeraj odgovoren za rezultat. Temu primerno bomo seveda naredili analizo po volitvah,« je povedal Han, ki na volitvah pričakuje enega evropskega poslanca za SD, ob dobri kampanji pa lahko sežejo še više. Vstop novih akterjev v domačo evropsko tekmo jih ne skrbi.

Začetek kampanje SD pa je v ideološkem smislu intoniral Matjaž Nemec, ki zavrača vsakršno povolilno sodelovanje s skrajno desnimi političnimi silami v Evropi, kar je v skladu z berlinsko deklaracijo, v kateri evropski socialisti opozorili na vzpon skrajne desnice v evropskem prostoru. »Spremljamo tendenco sodelovanja med evropsko ljudsko stranko (ELS) in skrajnodesnimi konservativci (ECR). Težko sodelujemo z nekom, ki je antipod vsega, kar je gradilo EU in Slovence kot narod,« je dejal Nemec.

V SD je obveljal dogovor, da se bo za novi mandat iz zadnjega mesta na listi potegoval Milan Brglez. Druga na listi bo nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, sledi ji minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, pa predstavnica Mladega foruma Lucija Karnelutti. Drugi del liste začenja sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, sledi mu podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, pa član predsedstva SD Primož Brvar ter svetovalka ministrice za zunanje zadeve Neva Grašič.